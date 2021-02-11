Шмыгаль допускает снятие санкций с части соратников Януковича (видео)

По словам премьер-министра, санкции в отношении некоторых физических лиц могут снять, если они уже "отыграли свою роль".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает снятия санкций с физических лиц, которые входили в команду Януковича. Об этом он заявил во время общей пресс-конференции Совета ассоциации Украина-ЕС.

По словам Дениса Шмыгаля, если санкции уже сыграли свою роль в возвращении активов, средств или ценностей, то их можно снять.

"Относительно санкционной политики нужно отметить, что Европа остается на твердых нерушимых позициях по поддержке Украины, в частности, и в санкционной политике. Санкции продолжаются. Что касается отдельных физических лиц, там, где санкции отыграли свою роль по этим лицам, средства или ценности, которые были украдены – возвращены, конечно, там санкции могут завершать свое действие. Но это отдельная процедура, которая подлежит отдельному рассмотрению", — заявил премьер-министр, отвечая на вопрос журналиста о возможной отмене санкций с сына Януковича Александра и других членов команды экс-президента.

По заявлению Шмыгаля, диалог о санкциях против соратников Януковича постоянно ведется на уровне с ЕС.

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