Шмигаль допускає зняття санкцій із соратників Януковича (відео)

За словами прем'єр-міністра, санкції щодо деяких фізичних осіб можуть зняти, якщо вони вже "відіграли свою роль".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключає зняття санкцій з фізичних осіб, які входили в команду Януковича. Про це він заявив під час спільної прес-конференції Ради асоціації Україна-ЄС.

За словами Дениса Шмигаля, якщо санкції вже зіграли свою роль у поверненні активів, коштів або цінностей, то їх можна зняти.

"Щодо санкцій політики потрібно зазначити, що Європа залишається на твердих непорушних позиціях щодо підтримки України, зокрема, і в санкцій політики. Санкції тривають. Що стосується окремих фізичних осіб, там, де санкції відіграли свою роль щодо цих осіб, коштів або цінностей, які були вкрадені — повернуті, звичайно, там санкції можуть завершувати свою дію. Але це окрема процедура, яка підлягає окремому розгляду", — заявив прем'єр-міністр, відповідаючи на запитання журналіста про можливе скасування санкцій із сина Януковича Олександра та інших членів команди екс- президента.

За заявою Шмигаля, діалог про санкції проти соратників Януковича постійно ведеться на рівні з ЄС.

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