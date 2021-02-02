Допросить Януковича в Ростове-на-Дону невозможно, – Офис генпрокурора

В ведомстве говорят, что Россия не предоставляет международной помощи, чтобы допросить беглого президента.

Руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской сообщил, что не могут допросить беглого президента Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, поскольку Россия не дает для этого соответствующей международной помощи. Об этом Донской рассказал в комментарии Украинской правде.

По его словам, заявление адвокатов еще не поступало в Офис генпрокурора, однако не является чем-то новым для следствия, ведь подобные обращения прокуроры уже получали.

Донской пояснил, что проведение следственных действий на территории РФ невозможно, так как на запросы украинских правоохранителей не отвечают, и это известно, собственно и адвокатам Януковича.

"Это заявление не содержит под собой никаких реальных оснований. Согласно уголовно-процессуальному законодательству участие прокуроров в проведении процессуальных действий на территории другого государства возможно только через механизм международной правовой помощи", — сказал он.

При этом, по словам Донского, правоохранители "действительно заинтересованы услышать подозреваемого. Если бы он действительно хотел дать показания, у него есть множество возможностей их дать".

Напомним, ранее стало известно, что беглый президент Виктор Янукович обратился в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований с просьбой к прокурорам прибыть по месту его пребывания в России для выяснения всех необходимых вопросов для расследования дел Майдана.