Допитати Януковича в Ростові-на-Дону неможливо, — Офіс генпрокурора

У відомстві кажуть, що Росія не надає міжнародної допомоги, щоб допитати втікача президента.

Керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський повідомив, що не можуть допитати втікача президента Віктора Януковича в Ростові-на-Дону, оскільки Росія не дає для цього відповідної міжнародної допомоги. Про це Донський розповів у коментарі Українській правді.

За його словами, заява адвокатів ще не надходила в Офіс генпрокурора, однак не є чимось новим для слідства, адже подібні звернення прокурори вже отримували.

Донський пояснив, що проведення слідчих дій на території РФ неможливо, оскільки на запити українських правоохоронців не відповідають, і це відомо, власне, і адвокатам Януковича.

"Ця заява не містить під собою ніяких реальних підстав. Відповідно до кримінально-процесуального законодавства участь прокурорів у проведенні процесуальних дій на території іншої держави можлива тільки через механізм міжнародної правової допомоги", — сказав він.

При цьому, за словами Донського, правоохоронці "дійсно зацікавлені почути підозрюваного. Якби він дійсно хотів дати свідчення, у нього є безліч можливостей їх дати".

Нагадаємо: раніше стало відомо, що про президент-утікач Віктор Янукович звернувся до Офісу генпрокурора і Державного бюро розслідувань з проханням до прокурорів прибути за місцем його перебування в Росії для з'ясування всіх необхідних питань для розслідування справ Майдану.