Євросоюз продовжив санкції проти Януковича та його соратників: кого викреслили зі списку

Європа скоротила список санкцій, однак обмеження з Віктора Януковича знімати поки не збирається.

Посли Європейського союзу погодили продовження персональних санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича, а також людей з його оточення. Про таке рішення 3 березня журналіст Рікард Джозвяк повідомив з Брюсселя у соцмережі Twitter.

Дію обмежень продовжили до 15 вересня 2021 року для 177 осіб і 48 суб'єктів, яких звинувачують у підриві територіальної цілісності. Окремим рішенням європейські посли збільшили термін дії санкцій проти Віктора Януковича і ще сімох людей, зокрема сина екс-президента — Олександра.

Як зазначив Рікард Джозвяк, із списку санкцій ЄС викреслив колишнього першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова і екс-міністра освіти Дмитра Табачника. Варто зазначити, що Сергій Арбузов очолював український уряд з 28 лютого 2013 року до 23 лютого 2014 року.

Раніше з'явилася інформація, що санкції з Арбузова і Табачника вирішили зняти, оскільки Україна не змогла надати вагомі підстави для продовження обмежень. Таким чином список скоротився до восьми осіб, очікувалося, що з нього виключать також Олександра Януковича.

У 2020 році Євросоюз зняв санкції з колишніх прем'єр-міністра Миколи Азарова та голови Міненерго Едуарда Ставицького, а роком раніше, 2019-го, зі списку санкцій виключили екс-керівника адміністрації Януковича Андрія Клюєва.

Нещодавно чинний прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції підтримав зняття санкцій проти представників команди Віктора Януковича, які успішно виконали свою роль і допомогли повернути в Україну викрадені цінності. За його словами, заходи проти екс-президента і його соратників постійно обговорюють з Євросоюзом.

"Європа залишається на твердих непорушних позиціях щодо підтримки України, зокрема, і в санкційній політиці. Санкції тривають", — підкреслив Денис Шмигаль.

Писали також, що Віктор Янукович запросив детективів ДБР і прокурора з Офісу генпрокурора до себе в Ростов-на-Дону. Але в Офісі генпрокурора вважають, що це неможливо.