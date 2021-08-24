"Ми молода країна з тисячолітньою історією": про що говорив Зеленський на Хрещатику

В ході виступу президент підписав указ про заснування нового державного свята — Дня української державності.

Виступаючи перед початком параду на Хрещатику, президент Володимир Зеленський сказав, що сьогодні ми святкуємо не отримання незалежності, а її відновлення. Він також назвав українську державність унікальною і потім пояснив, чому.

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"Нашої Конституції — 25 років. Але нашій Конституції — 311 років", — сказав він, маючи на увазі Конституцію Пилипа Орлика. Конституція Орлика зараз знаходиться в Софійському соборі, якому понад 1000 років. Гривні — 25 років, але їй більше і 1000 років, так як вона з'явилася за часів князя Володимира. Звідти ж і український герб — тризуб.

"Ми молода країна з тисячолітньою історією", — зробив висновок президент. За його словами, в Києві з'явилися і православ'я, і давньослов'янська мова, спадкоємцем якої є сучасна українська мова.

Після цього Зеленський підписав указ про заснування нового державного свята — Дня української державності.

"Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності, в День хрещення Київської Русі-України", — заявив він.

Також президент сказав, що Україна починає процес повернення додому останків відомих українців, які поховані за кордоном, а також історичних та культурних цінностей.

Президент пояснив, він так багато говорить про історію для того, щоб "ми всі повірили в себе, і разом будували сильну державу".

Така сильна держава не буде просити про вступ до НАТО, її "самі покличуть".

В якості державних перемог останнього часу Зеленський назвав те, що на "Антонові" почали будувати три літаки, появу електронного паспорту, зняття депутатської недоторканності, запуск ринку землі.

Говорячи про жителів окупованих територій Донбасу, він сказав: "Можна змусити їх отримувати паспорти Росії, але не можна паспортизовані їхні українські серця".

Перераховуючи народи України, російських назвав після кримських татар, караїмів, кримчаків і білорусів. "Всі ми громадяни України", — заявив Зеленський.

За його словами, в "збірної України" грають 25 незамінних гравців — її регіонів. Після цього став наводити приклади, кого з великих українців дав той чи інший регіон.

У цьому ряду він вимовив: "Рівненщина подарувала нам першого президента України, Чернігівщина — другого, Сумщина — третього, Донеччина — подарувала нам Леоніда Бикова і Сергія Бубку". Після цих слів глядачі на Хрещатику засміялися. Ймовірно вони очікували, що Донеччина буде названа батьківщиною четвертого президента — Віктора Януковича. У своїй промові Зеленський не згадав і п'ятого президента — Петра Порошенка.

Нагадаємо, 23 серпня, Зеленський підняв національний прапор в географічному центрі України — селі Мар'янівка Черкаської області.

Віктор Янукович звернувся до українців напередодні Дня Незалежності, розмістивши відеоролик в Facebook. За його словами, головною помилкою України стала відмова від добросусідських відносин з Росією. Янукович також вважає, що при його правлінні, незважаючи на помилки, країна жила мирно, а українці масово не виїжджали за кордон.