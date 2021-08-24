"Донеччина подарувала Бубку": Зеленський висміяв Януковича на параді в День Незалежності

Чинний президент не згадав Віктора Януковича серед видатних українців, як і свого попередника — Петра Порошенка.

Володимир Зеленський висміяв четвертого президента України Віктора Януковича з нагоди Дня Незалежності України. Він пожартував під час святкової промови на Майдані в Києві.

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Виступаючи перед українцями на військовому параді, Володимир Зеленський навмисне "викреслив" втікача Віктора Януковича зі списку президентів України. Він згадав Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму і Віктора Ющенка, однак навіть не обмовився про ще одного главу держави — Петра Порошенка, який також був присутній на заході.

"Рівненщина подарувала нам першого президента України, Чернігівщина — другого, Сумщина — третього, Донеччина — подарувала на Леоніда Бикова і Сергія Бубку", — сказав Володимир Зеленський викликавши сміх українців і попередніх гарантів зокрема.

[ + – ] Реакція колишніх президентів на жарт про Януковича Фото: Скриншот

Володимир Зеленський продовжив свою промову, перераховуючи видатних українців. Він нагадав, що Луганська область подарувала світові автора відомого тлумачного словника Володимира Даля, Кіровоградська — драматургів Карпенко Карого і Марка Кропивницького, основоположників українського театру, Житомирська — поетесу Лесю Українку, Полтавська — драматурга Миколу Лисенка, Тернопільська — актрису Соломію Крушельницьку, Вінницька — репресованого письменника Василя Стуса, який показав незламність духу.

"Без Кам'янець-Подільської фортеці, Волинського замку Любарта і Аккермана в Одещині — Україна не така міцна. Без Лаври, Софійського собору, костелу Святого Миколая, собору Святого Юра, Ханської мечеті в Бахчисараї і синагоги в Дніпрі — Україна не така багатогранна", — зазначив Зеленський.

24 серпня в Києві почався парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Фокус розмістив пряму онлайн-трансляцію заходу.

Напередодні, 23 серпня, президент Володимир Зеленський підняв національний прапор в географічному центрі України — селі Мар'янівка Черкаської області. У той же час, найбільший прапор країни ветерани ООС і АТО підняли в Києві за участю мера Віталія Кличка.

Віктор Янукович звернувся українцям напередодні Дня Незалежності, розмістивши відеоролик в Facebook. За його словами, головною помилкою України стала відмова від добросусідських відносин з Росією. Янукович також додав, що за його правління, незважаючи на помилки, країна жила мирно, а громадяни масово не виїжджали за кордон.