У Києві почався парад на честь Дня Незалежності: пряма трансляція

Після параду відбудеться неформальний Марш захисників, а о 14:00 — річковий парад на Дніпрі.

Свій 30-й День Незалежності України вперше відзначає потрійним парадом: на Хрещатику в Києві, в Одесі на море і на річці Дніпро в столиці.

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О 10:00 розпочалася головна частина — на Хрещатику та Майдані Незалежності в столиці.

Спочатку українські військовослужбовці разом із зарубіжними гостями винесуть Державний прапор.

Потім почнеться перфоманс "ДНК" ( "День народження країни"), де покажуть різні історичні епохи України.

[ + – ] Президент Зеленський приїхав на Хрещатик

Після цього почнеться військовий парад. Він буде складатися з трьох частин. Спочатку відбудеться марш українських військових і їхніх колег з ряду країн. Потім підуть механізовані колони. Потім — парад в небі, коли над Хрещатиком пролетять літаки і вертольоти з України та країн-партнерів.

За інформацією МВС і Міноборони, до урочистостей залучено близько 5 тисяч військових і представників оборонного сектору, в тому числі учасників бойових дій, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

О 13:00 розпочнеться традиційний Марш захисників: від парку Шевченка до Бессарабської площі, а звідти по Хрещатику до Майдану.

О 14:00 розпочнеться річковий парад біля Річкового вокзалу і Труханового острова. Передбачається повітряний показ літаків і вертольотів, а також проходження катерів з висадкою на берег спецназу і десанту. Закінчиться все салютом з Труханового острова.

Напередодні параду президент Володимир Зеленський говорив, що останні два роки проводилася активна робота щодо поліпшення технічного забезпечення військ, і парад продемонструє досягнення в цьому напрямку.

"Ми повинні показати все, що є в Україні — якості, якого рівня. Ми постійно збільшуємо бюджет для наших військових. Я цим пишаюся. Вважаю, що люди повинні побачити, на що витрачала держава гроші", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, багатоцільові винищувачі Eurofighter Typhoon Великобританії пролетять над Києвом під час параду в четь 30-річчя Незалежності України. Про це 21 серпня в Facebook повідомила пресслужба британського посольства.

Найбільший в світі літак Ан-225 "Мрія" можна буде побачити в небі над Києвом у вівторок, 24 серпня під час параду на День Незалежності. Як льотчики готуються до заходу, показав командир корабля Дмитро Антонов.