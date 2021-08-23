Пілот Ан-225 "Мрія" показав підготовку літака-гіганта до військового параду (відео)
Найбільший в світі авіалайнер візьме участь в повітряному параді на честь Дня Незалежності України.
Найбільший в світі літак Ан-225 "Мрія" можна буде побачити в небі над Києвом у вівторок, 24 серпня під час параду на День Незалежності. Те, як льотчики готуються до заходу, показав головний пілот авіалайнера Дмитро Антонов, інформує Avianews.
На літаку були встановлені дві нові відеокамери, які дозволяють бачити, як виглядає політ літака під час репетиції перед участю в повітряному параді.
Камери поставили на обидві сторони стабілізатора, завдяки чому видно, як літак-гігант піднімається в небо, ховає шасі, як протягом польоту змінюється механізація його крила.
Також на кадрах можна побачити, як Ан-225 "сів на хвіст" літака, що летить попереду, а в кінці ролика показаний його захід на посадку в аеропорт Гостомель.
Раніше зліт найбільшого літака в світі був знятий з дрона. Після зльоту Ан-225 похитав крилами — це фірмове вітання авіалайнера.
Також повідомлялося, що літак "Мрія" здув потоками повітря паркан у британської військової авіабази "Брайз-Нортон", звідки люди спостерігали за його злетом.
Фокус писав про те, що в липні Ан-225 "Мрія" повернувся в небо після 10-місячної перерви, під час якої відбувалося його технічне обслуговування.