Пілот Ан-225 "Мрія" показав підготовку літака-гіганта до військового параду (відео)

Найбільший в світі авіалайнер візьме участь в повітряному параді на честь Дня Незалежності України.

Найбільший в світі літак Ан-225 "Мрія" можна буде побачити в небі над Києвом у вівторок, 24 серпня під час параду на День Незалежності. Те, як льотчики готуються до заходу, показав головний пілот авіалайнера Дмитро Антонов, інформує Avianews.

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На літаку були встановлені дві нові відеокамери, які дозволяють бачити, як виглядає політ літака під час репетиції перед участю в повітряному параді.

Камери поставили на обидві сторони стабілізатора, завдяки чому видно, як літак-гігант піднімається в небо, ховає шасі, як протягом польоту змінюється механізація його крила.

Також на кадрах можна побачити, як Ан-225 "сів на хвіст" літака, що летить попереду, а в кінці ролика показаний його захід на посадку в аеропорт Гостомель.

[ + – ] Політ Ан-225 "Мрія"

Раніше зліт найбільшого літака в світі був знятий з дрона. Після зльоту Ан-225 похитав крилами — це фірмове вітання авіалайнера.

Також повідомлялося, що літак "Мрія" здув потоками повітря паркан у британської військової авіабази "Брайз-Нортон", звідки люди спостерігали за його злетом.

Фокус писав про те, що в липні Ан-225 "Мрія" повернувся в небо після 10-місячної перерви, під час якої відбувалося його технічне обслуговування.