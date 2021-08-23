Пилот Ан-225 "Мрия" показал подготовку самолета-гиганта к военному параду (видео)

Самый большой в мире авиалайнер примет участие в воздушном параде в честь Дня Независимости Украины.

Самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" можно будет увидеть в небе над Киевом во вторник, 24 августа во время парада на День Независимости. То, как летчики готовятся к мероприятию, показал главный пилот авиалайнера Дмитрий Антонов, информирует Avianews.

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На самолете были установлены две новые видеокамеры, которые позволяют видеть, как выглядит полет самолета во время репетиции перед участием в воздушном параде.

Камеры поставили на обе стороны стабилизатора, благодаря чему видно, как самолет-гигант поднимается в небо, прячет шасси, как в течение полета меняется механизация его крыла.

Также на кадрах можно увидеть, как Ан-225 "сел на хвост" самолету, летящему впереди, а в конце ролика показан его заход на посадку в аэропорт Гостомель.

[ + – ] Полет Ан-225 "Мрия"

Ранее взлет самого большого самолета в мире был заснят с дрона. После взлета Ан-225 покачал крыльями — это фирменное приветствие авиалайнера.

Также сообщалось, что самолет "Мрия" сдул потоками воздуха забор у британской военной авиабазы ​​"Брайз-Нортон", откуда люди наблюдали за его взлетом.

Фокус писал о том, что в июле Ан-225 "Мрия" вернулся в небо после 10-месячного перерыва, во время которого происходило его техническое обслуживание.