Ан-225 "Мрия" вернулся в небо после 10-месячного перерыва (видео)

При запуске расконсервированных двигателей из них повалил густой дым.

Самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" в пятницу, 4 июня совершил первый полет после десятимесячного перерыва.

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Как сообщает Аvianews, в последний раз гигант выполнил рейс из Тель-Авива в Гостомель 3 августа прошлого года, после чего встал на продолжительное техническое обслуживание.

Издание пишет, что перед подготовкой самолета к вылету из двигателей шел дым, но это вполне нормально, так как двигатели были законсервированы. После того, как двигатели заработали вновь, масло начало выгорать, что и спровоцировало появление дыма.

[ + – ] Прогрев двигателей

Сообщается, что вначале "Мрия" сделает несколько тестовых полетов для проверки работы всех систем после длительного простоя.

Когда эти полеты завершатся, самолет сможет вновь приступить к выполнению коммерческих рейсов.

[ + – ] Подготовка к полету

Владельцы лайнера-гиганта ("Авиалинии Антонова") не сообщают о предстоящих маршрутах самолета-рекордсмена, поскольку эта информация является конфиденциальной.

[ + – ] "Мрия" в воздухе

Ан-225 "Мрия" – транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности, разработанный в ОКБ имени Антонова. Этот самый большой и грузоподъемный самолет в мире был построен в единственном экземпляре в 1984-88 годах. У лайнера более чем 30 колес и шесть двигателей. Размах крыльев – 88 метров, дальность полета – 15400 км (при полной загрузке – 4500 км).

В прошлом году Фокус показывал, как "Мрия" эффектно приземлилась в аэропорту в Тель-Авиве, доставив в Израиль военный груз.

Также известно, что Украина ведет активные переговоры с несколькими странами по достройке второго Ан-225 "Мрия".