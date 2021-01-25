"Укроборонпром" не покидает надежд достроить второй Ан-225 "Мрия": ищут заказчиков

По самым скромным оценкам, достройка обойдется в 1 млрд долларов.

"Достройка второй "Мрии" или реализация отдельных проектов — это всегда вопрос заказчиков. Тех, кто на внешних рынках заинтересован в нашей продукции, кто из международных партнеров готов совместно с нами реализовать проекты", — сообщил "Укринформу" директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Украина ведет активные переговоры с несколькими странами по развитию проекта. По словам Гусев, в начале февраля ГП "Антонов" посетит одну из наибольших выставок в Индии, в Бангалоре. На выставке ожидают получить сотрудничество в области авиации, авионики и реализации совместных проектов.

Исполняющий обязанности генеральный директор "Антонов" заявляет: "вторая "Мрия" будет Самолет есть, нет двигателей и авионики."

Сообщается, что по оценкам Государственного космического агентства, для достройки второго экземпляра Ан-225 "Мрия" нужно минимум 1 млрд долларов. Так как самолет 35 лет стоит на земле.

Ан-225 Мрия — самый большой в мире транспортный самолет. Разработан в 1988 году в Конструкторском бюро имени Антонова. Был построен в единственном экземпляре в 1984-88 гг. Он оснащен более чем 30 колесами, шестью двигателями. Размах крыльев достигает 88 метров. Дальность полета воздушного судна составляет 15 400 км, а при полной загрузке – 4500 км. Ан-225 принадлежит абсолютный рекорд грузоподъемности для летательных аппаратов — 253,8 тонны.

Напомним, Харьковский авиазавод может возобновить работу, получив заказ для ВСУ на постройку Ан-74.