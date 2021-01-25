"Укроборонпром" не втрачає надій добудувати другий Ан-225 "Мрія": шукають замовників

За найскромнішими оцінками, добудова коштуватиме 1 млрд доларів.

"Добудова другої "Мрії" або реалізація окремих проєктів — це завжди питання замовників. Тих, хто на зовнішніх ринках зацікавлений в нашій продукції, хто з міжнародних партнерів готовий спільно з нами реалізовувати проєкти", — повідомив "Укрінформу" директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Україна веде активні перемовини з декількома країнами щодо розвитку проєкту. За словами Гусєва, на початку лютого ДП "Антонов" відвідає одну з найбільших виставок в Індії, у Бангалорі. На виставці очікують отримати співпрацю у сфері авіації, авіоніки та реалізації спільних проєктів.

Виконувач обов'язків генерального директора "Антонов" заявляє: "друга "Мрія" буде літак є, немає двигунів і авіоніки".

Повідомляється, що за оцінками Державного космічного агентства, для добудови другого екземпляра Ан-225 "Мрія" потрібно мінімум 1 млрд доларів. Оскільки літак 35 років стоїть на землі.

Ан-225 Мрія — найбільший в світі транспортний літак. Розроблений в 1988 році в Конструкторському бюро імені Антонова. Був побудований в єдиному екземплярі в 1984-88 рр. Він оснащений більш ніж 30 колесами, шістьма двигунами. Розмах крил сягає 88 метрів. Дальність польоту повітряного судна становить 15 400 км, а за умов повного завантаження — 4 500 км. Ан-225 належить абсолютний рекорд вантажопідйомності для літальних апаратів — 253,8 тонни.

Нагадаємо, Харківський авіазавод може відновити роботу, отримавши замовлення для ЗСУ на будівництво Ан-74.