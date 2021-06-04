Ан-225 "Мрія" повернувся в небо після 10-місячної перерви (відео)
При запуску розконсервованих двигунів з них повалив густий дим.
Найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" в п'ятницю, 4 червня здійснив перший політ після десятимісячної перерви.
Як повідомляє Аvianews, востаннє гігант виконав рейс з Тель-Авіва в Гостомель 3 серпня минулого року, після чого став на тривале технічне обслуговування.
Видання пише, що перед підготовкою літака до вильоту з двигунів йшов дим, але це цілком нормально, оскільки двигуни були законсервовані. Після того, як двигуни запрацювали знову, масло почало вигоряти, що і спровокувало появу диму.
Повідомляється, що спочатку "Мрія" зробить кілька тестових польотів для перевірки роботи всіх систем після тривалого простою.
Коли ці польоти завершаться, літак зможе знову приступити до виконання комерційних рейсів.
Власники лайнера-гіганта ("Авіалінії Антонова") не повідомляють про майбутні маршрути літака-рекордсмена, оскільки ця інформація є конфіденційною.
Ан-225 "Мрія" — транспортний реактивний літак надвеликої вантажопідйомності, розроблений в КБ імені Антонова. Цей найбільший і вантажопідйомний літак у світі був побудований у єдиному екземплярі у 1984-88 роках. У лайнера більше ніж 30 коліс і шість двигунів. Розмах крил — 88 метрів, дальність польоту — 15400 км (при повному завантаженні — 4500 км).
Минулого року Фокус показував, як "Мрія" ефектно приземлилася в аеропорту в Тель-Авіві, доставивши до Ізраїлю військовий вантаж.
Також відомо, що Україна веде активні переговори з декількома країнами по добудові другого Ан-225 "Мрія".