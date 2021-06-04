Ан-225 "Мрія" повернувся в небо після 10-місячної перерви (відео)

При запуску розконсервованих двигунів з них повалив густий дим.

Найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" в п'ятницю, 4 червня здійснив перший політ після десятимісячної перерви.

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Як повідомляє Аvianews, востаннє гігант виконав рейс з Тель-Авіва в Гостомель 3 серпня минулого року, після чого став на тривале технічне обслуговування.

Видання пише, що перед підготовкою літака до вильоту з двигунів йшов дим, але це цілком нормально, оскільки двигуни були законсервовані. Після того, як двигуни запрацювали знову, масло почало вигоряти, що і спровокувало появу диму.

[ + – ] прогріваються двигуни

Повідомляється, що спочатку "Мрія" зробить кілька тестових польотів для перевірки роботи всіх систем після тривалого простою.

Коли ці польоти завершаться, літак зможе знову приступити до виконання комерційних рейсів.

[ + – ] Підготовка до польоту

Власники лайнера-гіганта ("Авіалінії Антонова") не повідомляють про майбутні маршрути літака-рекордсмена, оскільки ця інформація є конфіденційною.

[ + – ] "Мрія" в повітрі

Ан-225 "Мрія" — транспортний реактивний літак надвеликої вантажопідйомності, розроблений в КБ імені Антонова. Цей найбільший і вантажопідйомний літак у світі був побудований у єдиному екземплярі у 1984-88 роках. У лайнера більше ніж 30 коліс і шість двигунів. Розмах крил — 88 метрів, дальність польоту — 15400 км (при повному завантаженні — 4500 км).

Минулого року Фокус показував, як "Мрія" ефектно приземлилася в аеропорту в Тель-Авіві, доставивши до Ізраїлю військовий вантаж.

Також відомо, що Україна веде активні переговори з декількома країнами по добудові другого Ан-225 "Мрія".