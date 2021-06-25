Украинская "Мрия" сдула забор британской авиабазы ВВС во время взлета (видео)

Свидетели происшествия предложили "выставить счет России", но им указали на ошибку.

Украинский транспортный самолет "Мрия" сдул потоками воздуха забор у британской военной авиабазы ​​"Брайз-Нортон", откуда люди наблюдали за взлетом Ан-225.

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После планового ремонта самолет-гигант вернулся к выполнению рейсов. АН-225 успел слетать в Кабул (Афганистан), Карачи (Пакистан), откуда доставил в Великобританию три военных вертолета.

Наблюдать за авиалайнером-рекордсменом пришло много людей, которые фотографировали и снимали на видео впечатляющий взлет "Мрии", кадры происходящего размещены на Youtube-канале "Aviation Highlights".

Забор, ограждающий базу британских ВВС не устоял под напором воздуха от двигателей самого большого в мире лайнера и упал.

[ + – ] Ан-225

Примечательно, что некоторые очевидцы происшествия предложили выслать счет за поваленный забор россиянам. В комментариях к ролику им указали, что это ошибка, так как самолет принадлежит Украине, а не России.

Ранее сообщалось, что самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" в пятницу, 4 июня совершил первый полет после десятимесячного перерыва.

Также мы писали, что ГК "Укроборонпром" не покидает надежд достроить второй Ан-225 "Мрия".