Українська "Мрія" здула паркан британської авіабази ВПС під час зльоту (відео)
Свідки події запропонували "виставити рахунок Росії", але їм вказали на помилку.
Український транспортний літак "Мрія" здув потоками повітря паркан британської військової авіабази "Брайз-Нортон", звідки люди спостерігали за зльотом Ан-225.
Після планового ремонту літак-гігант повернувся до виконання рейсів. АН-225 встиг злітати в Кабул (Афганістан), Карачі (Пакистан), звідки доставив до Великобританії три військові вертольоти.
Спостерігати за авіалайнером-рекордсменом прийшло багато людей, які фотографували та знімали на відео вражаючий зліт "Мрії", кадри того, що відбувається розміщені на Youtube-каналі "Aviation Highlights".
Огорожа, що захищає базу британських ВПС, не встояла під натиском повітря від двигунів найбільшого у світі лайнера і впала.
Примітно, що деякі очевидці події запропонували вислати рахунок за повалений паркан росіянам. У коментарях до ролика їм вказали, що це помилка, оскільки літак належить Україні, а не Росії.
Раніше повідомлялося, що найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" в пʼятницю, 4 червня скоїв перший політ після десятимісячної перерви.
Також ми писали, що ДК "Укроборонпром" не покидає надій добудувати другий Ан-225 "Мрія".