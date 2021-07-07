Пилот Ан-225 "Мрия" показал взлет самолета с необычного ракурса (видео)

Впервые взлет самого большого самолета был заснят с дрона. Ан-225 "Мрия", взлетев, покачал крыльями — это фирменное приветствие воздушного судна.

Командир экипажа крупнейшего самолета в мире Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов опубликовал видео взлета борта с дрона.

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Беспилотник снял взлет "Мрии" во время вылета из базового аэропорта Гостомель в Лейпциг. На кадрах запечатлен разгон судна, его приветствие в виде покачивания крыльев, а также пролет мимо. На фоне видео слышны переговоры экипажа в кабине самолета.

У пользователей видео возникли вопросы касательно безопасности съемки с такого ракурса. Обычно работу дронов блокирует аэродром из-за опасности помешать самолету. Судя по всему, видеосъемка была согласовано, плюс, как объяснил Антонов в комментариях, дрон был на безопасной дистанции. А съемка ввелась с оптическим зумом.

Также в видео Дмитрий Антонов рассказывает об особенностях работы двигателей Д-18, установленных в Ан-225.

Напомним, 4 июня "Мрия" вернулась в небо после 10-месячного техобслуживания. А уже 25 июня самолет сдул забор на британской авиабазе ВВС во время взлета.