Пілот Ан-225 "Мрія" показав зліт літака з незвичного ракурсу (відео)

Вперше зліт найбільшого літака був знятий з дрона. Ан-225 "Мрія", злетівши, похитав крилами — це фірмове привітання повітряного судна.

Командир екіпажу найбільшого літака в світі Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов опублікував відео зльоту борту з дрона.

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Безпілотник зняв зліт "Мрії" під час вильоту з базового аеропорту Гостомель у Лейпциг. На кадрах відображений розгін судна, його привітання у вигляді похитування крил, а також проліт повз. На тлі відео чутні переговори екіпажу в кабіні літака.

У користувачів відео виникли питання щодо безпеки зйомки з такого ракурсу. Зазвичай роботу дронів блокує аеродром через небезпеку перешкодити літаку. Судячи з усього, відеозйомка була погоджена, плюс, як пояснив Антонов у коментарях, дрон був на безпечній дистанції. А зйомку ввели з оптичним зумом.

Також у відео Дмитро Антонов розповідає про особливості роботи двигунів Д-18, встановлених в Ан-225.

Нагадаємо, 4 червня "Мрія" повернулася в небо після 10-місячного техобслуговування. А вже 25 червня літак здув паркан на британській авіабазі ВПС під час зльоту.