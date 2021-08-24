В Киеве начался парад в честь Дня Независимости: прямая трансляция

После парада состоится неформальный Марш защитников, а в 14:00 – речной парад на Днепре.

Свой 30-й День Независимости Украина впервые отмечает тройным парадом: на Крещатике в Киеве, в Одессе на море и на реке Днепр в столице.

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В 10:00 началась главная часть – на Крещатике и Площади независимости в столице.

Сначала украинские военнослужащие вместе с зарубежными гостями вынесут Государственный флаг.

Потом начнется перфоманс "ДНК" ("День народження країни"), где покажут разные исторические эпохи Украины.

[ + – ] Президент Зеленский приехал на Крещатик

После этого начнется военный парад. Он будет состоять из трех частей. Сначала состоится марш украинских военных и их коллег из ряда стран. Потом пойдут механизированные колонны. Затем – парад в небе, когда над Крещатиком пролетят самолеты и вертолеты из Украины и стран-партнеров.

По информации МВД и Минобороны, к торжествам привлечены около 5 тысяч военных и представителей оборонного сектора, в том числе участников боевых действий, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

В 13:00 начнется традиционный Марш защитников: от парка Шевченко до Бессарабской площади, а оттуда по Крещатику до Майдана.

В 14:00 начнется речной парад у Речного вокзала и Труханова острова. Предусматривается воздушный показ самолетов и вертолетов, а также прохождение катеров с высадкой на берег спецназа и десанта. Закончится все салютом с Труханова острова.

Накануне парада президент Владимир Зеленский говорил, что последние два года проводилась активная работа по улучшению технического обеспечения войск, и парад продемонстрирует достижения в этом направлении.

"Мы должны показать все, что есть в Украине — качества, какого уровня. Мы постоянно увеличиваем бюджет для наших военных. Я этим горжусь. Считаю, что люди должны увидеть, на что тратило государство деньги", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, многоцелевые истребители Eurofighter Typhoon Великобритании пролетят над Киевом во время парада в четь 30-летия Независимости Украины. Об этом 21 августа в Facebook сообщила пресс-служба британского посольства.

Самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" можно будет увидеть в небе над Киевом во вторник, 24 августа во время парада на День Независимости. Как летчики готовятся к мероприятию, показал командир корабля Дмитрий Антонов.