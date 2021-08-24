В Киеве начался парад в честь Дня Независимости: прямая трансляция
После парада состоится неформальный Марш защитников, а в 14:00 – речной парад на Днепре.
Свой 30-й День Независимости Украина впервые отмечает тройным парадом: на Крещатике в Киеве, в Одессе на море и на реке Днепр в столице.
В 10:00 началась главная часть – на Крещатике и Площади независимости в столице.
Сначала украинские военнослужащие вместе с зарубежными гостями вынесут Государственный флаг.
Потом начнется перфоманс "ДНК" ("День народження країни"), где покажут разные исторические эпохи Украины.
После этого начнется военный парад. Он будет состоять из трех частей. Сначала состоится марш украинских военных и их коллег из ряда стран. Потом пойдут механизированные колонны. Затем – парад в небе, когда над Крещатиком пролетят самолеты и вертолеты из Украины и стран-партнеров.
По информации МВД и Минобороны, к торжествам привлечены около 5 тысяч военных и представителей оборонного сектора, в том числе участников боевых действий, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.
В 13:00 начнется традиционный Марш защитников: от парка Шевченко до Бессарабской площади, а оттуда по Крещатику до Майдана.
В 14:00 начнется речной парад у Речного вокзала и Труханова острова. Предусматривается воздушный показ самолетов и вертолетов, а также прохождение катеров с высадкой на берег спецназа и десанта. Закончится все салютом с Труханова острова.
Накануне парада президент Владимир Зеленский говорил, что последние два года проводилась активная работа по улучшению технического обеспечения войск, и парад продемонстрирует достижения в этом направлении.
"Мы должны показать все, что есть в Украине — качества, какого уровня. Мы постоянно увеличиваем бюджет для наших военных. Я этим горжусь. Считаю, что люди должны увидеть, на что тратило государство деньги", – подчеркнул Зеленский.
Напомним, многоцелевые истребители Eurofighter Typhoon Великобритании пролетят над Киевом во время парада в четь 30-летия Независимости Украины. Об этом 21 августа в Facebook сообщила пресс-служба британского посольства.
Самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" можно будет увидеть в небе над Киевом во вторник, 24 августа во время парада на День Независимости. Как летчики готовятся к мероприятию, показал командир корабля Дмитрий Антонов.