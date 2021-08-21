Британские истребители Typhoon пролетят над Киевом в День Независимости (фото)

Великобритания пригласила украинцев понаблюдать за ее самолетами и военными. Другие страны НАТО пока держат в секрете технику, которую выведут на парад.

Многоцелевые истребители Eurofighter Typhoon (Еврофайтер Тайфун) Военно-воздушных сил Великобритании пролетят над Киевом во время парада в четь 30-летия Независимости Украины. Об этом 21 августа в Facebook сообщила пресс-служба британского посольства.

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Количество "Тайфунов", участвующих в параде, не называется. Британские истребители не указаны на инфографике Министерства обороны Украины о самолетах и вертолетах, которые должны пролететь над Крещатиком 24 августа, опубликованной в Instagram. Впрочем, в комментариях представители ведомства отметили, что точное количество и тип техники НАТО на параде держится в секрете.

[ + – ] Инфографика и комментарий Минобороны в Instagram Фото: Скриншот

По данным посольства, во время парада по столице пройдет маршем подразделение из полка Королевских уланов, которые уже неоднократно приезжали в Украину в рамках инструкторской миссии OpORBITAL. Вдобавок, 23 августа армейский оркестр Колчестер сыграет на концерте в парке Тараса Шевченко в столице — вместе с украинским президентским оркестром и другими военными музыкальными коллективами.

"Участие британских военных в торжествах по случаю Дня Независимости является свидетельством поддержки Украины и дружбы между нашими странами как на земле, так и в небе", — отметила пресс-служба.

[ + – ] Королевские уланы Великобритании Фото: Facebook [ + – ] Британский военный оркестр Фото: Facebook

Ранее центр Киева перекрыли для репетиции парада ко Дню Независимости Украины. По улицам проехали сотни единиц военной техники, включая танки, бронетранспортеры, установки противовоздушной обороны и другие. В репетиции также приняли участие вертолеты и десантники, очевидцы слышали звуки истребителей.

Во время репетиции парада в Киеве произошло ЧП с танком. Боевая техника сломалась и заставила остановиться всю колонну на Крещатике, из нее потекла жидкость, напоминающая топливо. На помощь прибыли сотрудники ГСЧС. В то же время, возле станции метро "Льва Толстого" прямо на дороге собрали беспилотный дрон Bayraktar турецкого производства.