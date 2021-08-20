На репетиции парада в Киеве произошло первое ЧП: проезд техники остановлен (фото, видео)
Один из шедших в колонне военной техники танков внезапно сломался — из-под него потекла жидкость, напоминающая по запаху топливо.
В Киеве во время репетиции военного парада ко Дню Независимости поломался один из боевых танков. Об этом сообщает Pavlovsky News.
По данным журналистов, это первая серьезная поломка на репетиции парада ко Дню Независимости, который пройдет в Киеве 24 августа.
Из танка, который участвует в репетиции парада 20 августа, потекла жидкость, напоминающая по запаху топливо. Из-за ЧП проезд всей военной техники по Крещатику был остановлен.
В СМИ отмечают — журналист хотел пообщаться с военными, которые участвуют в репетиции парада 20 августа. Но, поскольку они собирались чинить боевую машину, ответа не последовало. На месте также начали работу представители ГСЧС.
Как рассказывает Сегодня, из-за репетиции парада 20 августа перекрыли центральные улицы Киева. Частичное или полное ограничение движения транспорта будет действовать до 24:00
Возле станции метрополитена "Льва Толстого", по словам журналистов, военнослужащие собирают турецкий беспилотник Bayraktar прямо на проезжей части.
Репетиция парада 20 августа отличилась и с организационной точки зрения — коммунальные службы перед проездом военной техники обильно полили дорогу.
Журналисты Pavlovsky News сообщают, что военнослужащим не удалось "реанимировать" сломавшийся танк в ходе репетиции парада 20 августа. Во время буксировки боевой машины колонна едва не въехала в опору киевского моста. Чтобы не повредить сооружение, военные выбирают другое направление для буксировки танка.
Ранее Фокус сообщал, что военный парад на День Независимости пройдет по новой схеме. Как рассказали в Минобороны, командование решило отказаться от традиционного объезда войск и приветствия отдельно каждой парадной "коробки".
Также Фокус рассказывал, что прошлая репетиция военного парада спровоцировала огромные пробки в Киеве. К репетиции подключилась даже боевая операция, а пробки образовались сразу на нескольких киевских улицах.