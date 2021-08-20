На репетиции парада в Киеве произошло первое ЧП: проезд техники остановлен (фото, видео)

Один из шедших в колонне военной техники танков внезапно сломался — из-под него потекла жидкость, напоминающая по запаху топливо.

В Киеве во время репетиции военного парада ко Дню Независимости поломался один из боевых танков. Об этом сообщает Pavlovsky News.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным журналистов, это первая серьезная поломка на репетиции парада ко Дню Независимости, который пройдет в Киеве 24 августа.

Из танка, который участвует в репетиции парада 20 августа, потекла жидкость, напоминающая по запаху топливо. Из-за ЧП проезд всей военной техники по Крещатику был остановлен.

[ + – ] ЧП на репетиции военного парада

В СМИ отмечают — журналист хотел пообщаться с военными, которые участвуют в репетиции парада 20 августа. Но, поскольку они собирались чинить боевую машину, ответа не последовало. На месте также начали работу представители ГСЧС.

[ + – ] ЧП на репетиции военного парада в Киеве

[ + – ] ЧП на репетиции военного парада в Киеве

Как рассказывает Сегодня, из-за репетиции парада 20 августа перекрыли центральные улицы Киева. Частичное или полное ограничение движения транспорта будет действовать до 24:00

Возле станции метрополитена "Льва Толстого", по словам журналистов, военнослужащие собирают турецкий беспилотник Bayraktar прямо на проезжей части.

[ + – ] Турецкий БПЛА Bayraktar [ + – ] Турецкий БПЛА Bayraktar

Репетиция парада 20 августа отличилась и с организационной точки зрения — коммунальные службы перед проездом военной техники обильно полили дорогу.

Журналисты Pavlovsky News сообщают, что военнослужащим не удалось "реанимировать" сломавшийся танк в ходе репетиции парада 20 августа. Во время буксировки боевой машины колонна едва не въехала в опору киевского моста. Чтобы не повредить сооружение, военные выбирают другое направление для буксировки танка.

[ + – ] ЧП на репетиции военного парада

Ранее Фокус сообщал, что военный парад на День Независимости пройдет по новой схеме. Как рассказали в Минобороны, командование решило отказаться от традиционного объезда войск и приветствия отдельно каждой парадной "коробки".

Также Фокус рассказывал, что прошлая репетиция военного парада спровоцировала огромные пробки в Киеве. К репетиции подключилась даже боевая операция, а пробки образовались сразу на нескольких киевских улицах.