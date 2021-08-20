На репетиції параду в Києві відбулося перша НП: проїзд техніки зупинений (фото, відео)

Один з танків, що йшли в колоні військової техніки, раптово зламався — з-під нього потекла рідина, що за запахом нагадує паливо.

У Києві під час репетиції військового параду до Дня Незалежності поламався один з бойових танків. Про це повідомляє Pavlovsky News.

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За даними журналістів, це перша серйозна поломка на репетиції параду до Дня Незалежності, який пройде в Києві 24 серпня.

З танку, який бере участь в репетиції параду 20 серпня, потекла рідина, що за запахом нагадує паливо. Через НП проїзд всієї військової техніки по Хрещатику був зупинений.

[ + – ] НП на репетиції військового параду

У ЗМІ зазначають — журналіст хотів поспілкуватися з військовими, які беруть участь в репетиції параду 20 серпня. Але, оскільки вони збиралися лагодити бойову машину, відповіді не послідувало. На місці також почали роботу представники ДСНС.

[ + – ] НП на репетиції військового параду в Києві

[ + – ] НП на репетиції військового параду в Києві

Як розповідає Сьогодні, через репетиції параду 20 серпня перекрили центральні вулиці Києва. Часткове або повне обмеження руху транспорту діятиме до 24:00

Біля станції метрополітену "Льва Толстого", за словами журналістів, військовослужбовці збирають турецька безпілотник Bayraktar прямо на проїжджій частині.

[ + – ] Турецький БПЛА Bayraktar [ + – ] Турецький БПЛА Bayraktar

Репетиція параду 20 серпня відзначилася і з організаційної точки зору — комунальні служби перед проїздом військової техніки рясно полили дорогу.

Журналісти Pavlovsky News повідомляють, що військовослужбовцям не вдалося "реанімувати" зламаний танк під час репетиції параду 20 серпня. Під час буксирування бойової машини колона ледь не в'їхала в опору київського мосту. Щоб не пошкодити спорудження, військові вибирають інший напрямок для буксирування танку.

[ + – ] НП на репетиції військового параду

Раніше Фокус повідомляв, що військовий парад на День Незалежності пройде за новою схемою. Як розповіли в Міноборони, командування вирішило відмовитися від традиційного об'їзду військ і вітання окремо кожної парадної "коробки".

Також Фокус розповідав, що минула репетиція військового параду спровокувала величезні затори у Києві. До репетиції підключилася навіть бойова операція, а затори утворилися відразу на декількох київських вулицях.