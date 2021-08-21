Британські винищувачі Typhoon пролетять над Києвом на День Незалежності (фото)

Великобританія запросила українців поспостерігати за її літаками і військовими. Інші країни НАТО поки тримають в секреті техніку, яку виведуть на парад.

Багатоцільові винищувачі Eurofighter Typhoon (Єврофайтер Тайфун) Військово-повітряних сил Великобританії пролетять над Києвом під час параду на честь 30-річчя Незалежності України. Про це 21 серпня в Facebook повідомила прес-служба британського посольства.

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Кількість "Тайфунів", що беруть участь в параді, не називається. Британські винищувачі не вказані на інфографіці Міністерства оборони України про літаки та вертольоти, які повинні пролетіти над Хрещатиком 24 серпня, опублікованій в Instagram. Втім, в коментарях представники відомства зазначили, що точна кількість і тип техніки НАТО на параді тримається в секреті.

[ + – ] Інфографіка і коментар Міноборони в Instagram Фото: Скриншот

За даними посольства, під час параду з столиці пройде маршем підрозділ з полку Королівських уланів, які вже неодноразово приїжджали в Україну в рамках інструкторської місії OpORBITAL. До того ж, 23 серпня армійський оркестр Колчестер зіграє на концерті в парку Тараса Шевченка в столиці — разом з українським президентським оркестром та іншими військовими музичними колективами.

"Участь британських військових в урочистостях з нагоди Дня Незалежності є свідченням підтримки України і дружби між нашими країнами як на землі, так і в небі", — зазначила прес-служба.

[ + – ] Королівські улани Великобританії Фото: Facebook [ + – ] Британський військовий оркестр Фото: Facebook

Раніше центр Києва перекрили для репетиції параду до Дня Незалежності України. Вулицями проїхали сотні одиниць військової техніки, включаючи танки, бронетранспортери, установки протиповітряної оборони та інші. У репетиції також взяли участь вертольоти і десантники, очевидці чули звуки винищувачів.

Під час репетиції параду в Києві сталася надзвичайна подія з танком. Бойова техніка зламалася і змусила зупинитися всю колону на Хрещатику, з неї потекла рідина, що нагадує паливо. На допомогу прибули співробітники ГСЧС. У той же час, біля станції метро "Льва Толстого" прямо на дорозі зібрали безпілотний дрон Bayraktar турецького виробництва.