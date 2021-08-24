"Донетчина подарила Бубку": Зеленский высмеял Януковича на параде в День Независимости

Действующий президент не упомянул Виктора Януковича среди выдающихся украинцев, как и своего предшественника — Петра Порошенко.

Владимир Зеленский высмеял четвертого президента Украины Виктора Януковича в честь Дня Независимости Украины. Он пошутил во время праздничной речи на Майдане в Киеве.

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Выступая перед украинцами на военном параде, Владимир Зеленский умышленно "вычеркнул" беглого Виктора Януковича из списка президентов Украины. Он упомянул Леонида Кравчука, Леонида Кучму и Виктора Ющенко, однако даже не обмолвился о еще одном главе государства — Петре Порошенко, который также присутствовал на мероприятии.

"Ровенщина подарила нам первого президента Украины, Черниговщина — второго, Сумщина — третьего, Донеччина — подарила на Леонида Быкова и Сергея Бубку", — произнес Владимир Зеленский вызвав смех украинцев и предыдущих гарантов в частности.

[ + – ] Реакция бывших президентов на шутку о Януковиче Фото: Скриншот

Владимир Зеленский продолжил свою речь, перечисляя выдающихся украинцев. Он напомнил, что Луганская область подарила миру автора известного толкового словаря Владимира Даля, Кировоградская — драматургов Карпенко Карого и Марко Кропивницкого, основоположников украинского театра, Житомирская — поэтессу Лесю Украинку, Полтавская — драматурга Николая Лысенко, Тернопольская — актрису Соломию Крушельницкую, Винницкая — репрессированного писателя Василия Стуса, показавшего непоколебимость духа.

"Без Каменец-Подольской крепости, Волынского замка Любарта и Аккермана в Одещине — Украина не такая крепкая. Без Лавры, Софийского собора, костела Святого Николая, собора Святого Юра, Ханской мечети в Бахчисарае и синагоги в Днепре — Украина не такая многогранная", — отметил Зеленский.

24 августа в Киеве начался парад по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Фокус разместил прямую онлайн-трансляцию мероприятия.

Накануне, 23 августа, президент Владимир Зеленский поднял национальный флаг в географическом центре Украины – селе Марьяновка Черкасской области. В то же время, самый большой флаг страны ветераны ООС и АТО подняли в Киеве при участии мэра Виталия Кличко.

Виктор Янукович обратился украинцам накануне Дня Независимости, разместив видеоролик в Facebook. По его словам, главной ошибкой Украины стал отказ от добрососедских отношений с Россией. Янукович также добавил, что при его правлении, несмотря на ошибки, страна жила мирно, а граждане массово не уезжали за границу.