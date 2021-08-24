Со времен Киевской Руси: на параде в честь 30-летия независимости показали всю историю Украины (видео)
В завершении перформанса президент Зеленский смахнул слезу.
В рамках парада к 30-летию Независимости Украины был показан перформанс — история Украины от 964 года до наших дней.
Действо продолжалось около 13 минут. Происходящее снималось камерами и тут же показывалось на экране, установленном на Майдане, и транслировалось в эфире.
Перформанс назван "ДНК". Эта аббревиатура расшифровывается как "День народження країни", но авторы решили обыграть аббревиатуру ДНК в ее биологическом смысле. Они заявили, что хотят показать "ДНК Украины и украинцев".
В центре сюжета была маленькая девочка с букетом цветов в руках, которая последовательно обходит локации на Площади независимости, которые символизируют различные исторические эпохи и показывают фигуры выдающихся украинцев. Все происходящее сопровождается закадровым комментарием и музыкальным аккомпанементом в исполнении Игоря Янчука — уличного музыканта, с которым организаторы парада познакомились незадолго до действа.
Начинается все с 964 года, с княгини Ольги и князя Святослава.
В 988 году появляется князь Владимир.
В 1362 году Киев назван мощным и богатым городом. А "наследники могучих князей продолжают побеждать".
В 1500 году появляются казаки, "украинские рыцари, которые считали себя защитниками не только родной земли, но и Христовой веры".
1530 год – Роксолана, "легендарная жена турецкого султана".
1652 год – Богдан Хмельницкий. 1710 – конституция Пилипа Орлика. 1798 – Григорий Сковорода.
Далее показаны: Тарас Шевченко, которого выкупили из крепостничества его русские друзья; Николай Гоголь среди героев своих "Вечеров на хуторе близ Диканьки", Леся Украинка.
1917 год – Михаил Грушевский, "один из тех, кто возглавил борьбу интеллигенции за независимость Украины".
1921 год – авиаконструктор Игорь Сикорский.
1932 год – Голодомор.
1939 год – начало для украинцев Второй мировой войны.
1941 год – нацисты в Киеве, трагедия Бабьего Яра.
Послевоенное восстановление. "Украина развивается настолько мощно, что к республике присоединяют обескровленный Крым".
1980 год – диссиденты, психбольницы и лагеря, Василь Стус.
1986 год – Чернобыль.
1990 год – "Революция на граните", первые палатки на Майдане.
1991 год – провозглашение независимости.
Далее идет развитие Украины. На этих локациях задействованы в том числе и те декорации, которые несколько дней назад разрушили националисты, когда они были установлена на Институтской.
2004 и 2014 годы – Майданы. Девочка проходит возле портретов павших героев "Небесной сотни".
Пройдя все локации, девочка вышла на Крещатик. В этот момент камера показывает, как Зеленский смахивает слезу.
А девочка подбежала к командиру, который возглавляет колонну воинов-ветеранов.
Зрители на Крещатике и иностранные гости аплодируют.
Напомним, выступая перед началом парада в Киеве, Зеленский сказал, что сегодня мы празднуем не получение независимости, а ее восстановление. Он также назвал украинскую государственность уникальной и потом пояснил, почему.