З часів Київської Русі: на параді на честь 30-річчя незалежності показали всю історію України (відео)
На завершення перформансу президент Зеленський змахнув сльозу.
В рамках параду до 30-річчя Незалежності України був показаний перформанс — історія України від 964 року до наших днів.
Дійство тривало близько 13 хвилин. Те, що відбувається, знімалося камерами і тут же показувалося на екрані, встановленому на Майдані, і транслювалося в ефірі.
Перформанс названий "ДНК". Ця абревіатура розшифровується як "День народження країни", але автори вирішили обіграти абревіатуру ДНК в її біологічному сенсі. Вони заявили, що хочуть показати "ДНК України і українців".
У центрі сюжету була маленька дівчинка з букетом квітів в руках, яка послідовно обходить локації на Майдані Незалежності, які символізують різні історичні епохи і показують постаті видатних українців. Все, що відбувається, супроводжується закадровим коментарем і музичним акомпанементом у виконанні Ігоря Янчука — вуличного музиканта, з яким організатори параду познайомилися незадовго до дійства.
Починається все з 964 року, з княгині Ольги і князя Святослава.
У 988 році з'являється князь Володимир.
У 1362 році Київ названий потужним і багатим містом. А "спадкоємці могутніх князів продовжують перемагати".
У 1500 році з'являються козаки, "українські лицарі, які вважали себе захисниками не тільки рідної землі, а й Христової віри".
1530 рік — Роксолана, "легендарна дружина турецького султана".
1652 рік — Богдан Хмельницький. 1710 — конституція Пилипа Орлика. 1798 — Григорій Сковорода.
Далі показані: Тарас Шевченко, якого викупили з кріпацтва його російські друзі; Микола Гоголь серед героїв своїх "Вечорів на хуторі біля Диканьки", Леся Українка.
1917 рік — Михайло Грушевський, "один з тих, хто очолив боротьбу інтелігенції за незалежність України".
1921 рік — авіаконструктор Ігор Сікорський.
1932 рік — Голодомор.
1939 рік — початок для українців Другої світової війни.
1941 рік — нацисти в Києві, трагедія Бабиного Яру.
Повоєнна відбудова. "Україна розвивається настільки потужно, що до республіки приєднують знекровлений Крим".
1980 рік — дисиденти, психлікарні та табори, Василь Стус.
1986 рік — Чорнобиль.
1990 рік — "Революція на граніті", перші намети на Майдані.
1991 рік — проголошення незалежності.
Далі йде розвиток України. На цих локаціях задіяні в тому числі і ті декорації, які кілька днів тому зруйнували націоналісти, коли вони були встановлена на Інститутській.
2004 і 2014 роки — Майдани. Дівчинка проходить біля портретів полеглих героїв "Небесної сотні".
Пройшовши всі локації, дівчинка вийшла на Хрещатик. У цей момент камера показує, як Зеленський змахує сльозу.
А дівчинка підбігла до командира, який очолює колону воїнів-ветеранів.
Глядачі на Хрещатику і іноземні гості аплодують.
Нагадаємо, виступаючи перед початком параду в Києві, Зеленський сказав, що сьогодні ми святкуємо не отримання незалежності, а її відновлення. Він також назвав українську державність унікальною і потім пояснив, чому.