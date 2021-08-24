З часів Київської Русі: на параді на честь 30-річчя незалежності показали всю історію України (відео)

На завершення перформансу президент Зеленський змахнув сльозу.

В рамках параду до 30-річчя Незалежності України був показаний перформанс — історія України від 964 року до наших днів.

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Дійство тривало близько 13 хвилин. Те, що відбувається, знімалося камерами і тут же показувалося на екрані, встановленому на Майдані, і транслювалося в ефірі.

Перформанс названий "ДНК". Ця абревіатура розшифровується як "День народження країни", але автори вирішили обіграти абревіатуру ДНК в її біологічному сенсі. Вони заявили, що хочуть показати "ДНК України і українців".

У центрі сюжету була маленька дівчинка з букетом квітів в руках, яка послідовно обходить локації на Майдані Незалежності, які символізують різні історичні епохи і показують постаті видатних українців. Все, що відбувається, супроводжується закадровим коментарем і музичним акомпанементом у виконанні Ігоря Янчука — вуличного музиканта, з яким організатори параду познайомилися незадовго до дійства.

Починається все з 964 року, з княгині Ольги і князя Святослава.

У 988 році з'являється князь Володимир.

У 1362 році Київ названий потужним і багатим містом. А "спадкоємці могутніх князів продовжують перемагати".

У 1500 році з'являються козаки, "українські лицарі, які вважали себе захисниками не тільки рідної землі, а й Христової віри".

1530 рік — Роксолана, "легендарна дружина турецького султана".

1652 рік — Богдан Хмельницький. 1710 — конституція Пилипа Орлика. 1798 — Григорій Сковорода.

Далі показані: Тарас Шевченко, якого викупили з кріпацтва його російські друзі; Микола Гоголь серед героїв своїх "Вечорів на хуторі біля Диканьки", Леся Українка.

1917 рік — Михайло Грушевський, "один з тих, хто очолив боротьбу інтелігенції за незалежність України".

1921 рік — авіаконструктор Ігор Сікорський.

1932 рік — Голодомор.

1939 рік — початок для українців Другої світової війни.

1941 рік — нацисти в Києві, трагедія Бабиного Яру.

Повоєнна відбудова. "Україна розвивається настільки потужно, що до республіки приєднують знекровлений Крим".

1980 рік — дисиденти, психлікарні та табори, Василь Стус.

1986 рік — Чорнобиль.

1990 рік — "Революція на граніті", перші намети на Майдані.

1991 рік — проголошення незалежності.

Далі йде розвиток України. На цих локаціях задіяні в тому числі і ті декорації, які кілька днів тому зруйнували націоналісти, коли вони були встановлена на Інститутській.

2004 і 2014 роки — Майдани. Дівчинка проходить біля портретів полеглих героїв "Небесної сотні".

Пройшовши всі локації, дівчинка вийшла на Хрещатик. У цей момент камера показує, як Зеленський змахує сльозу.

А дівчинка підбігла до командира, який очолює колону воїнів-ветеранів.

Глядачі на Хрещатику і іноземні гості аплодують.

Нагадаємо, виступаючи перед початком параду в Києві, Зеленський сказав, що сьогодні ми святкуємо не отримання незалежності, а її відновлення. Він також назвав українську державність унікальною і потім пояснив, чому.