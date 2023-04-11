У центрі Києва сталася пожежа в навчальному корпусі університету Карпенка-Карого, — Кличко (фото)

За словами мера, спалах стався на третьому поверсі чотириповерхової будівлі, яка розташована на Хрещатику. На місці пожежі вже працюють працівники ДСНС.

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У Києві на вулиці Хрещатик спалахнула будівля Київського національного університету ім. Карпенка-Карого. Про це у вівторок, 11 березня, повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Як розповів міський голова, пожежа виникла на третьому поверсі чотириповерхової будівлі корпусу. На місце пожежі виїхали працівники ДСНС.

Пізніше мер повідомив, що рятувальникам вдалося локалізувати спалах на площі 10 кв. м.

"Рятувальні підрозділи продовжують працювати над ліквідацією загоряння в приміщенні корпусу університету імені Карпенка-Карого", — додав Кличко.

О 10:31 у ГУ ДСНС у Київській області повідомили, що ліквідували пожежу в Шевченківському районі. Як уточнили рятувальники, загоряння виникло на другому поверсі. За попередніми даними, під час події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 6 квітня повідомлялося про масштабну пожежу в окупованому Криму. У селі Перове Сімферопольського району спалахнула будівля на території птахофабрики "Південна".

Днем раніше, 5 квітня, у центрі Москви горіла будівля Міністерства оборони Росії. За даними екстрених служб РФ, вогонь охопив 60 кв. метрів. Пізніше з'ясувалося, що пожежу в одному з кабінетів спровокував електрочайник.