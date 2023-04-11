В центре Киева произошел пожар в учебном корпусе университета Карпенко-Карого, — Кличко (фото)

По словам мэра, возгорание произошло на третьем этаже четырехэтажного здания, которое расположено на Крещатике. На месте пожара уже работают сотрудники ГСЧС.

Related video

В Киеве на улице Крещатик загорелось здание Киевского национального университета им. Карпенко-Карого. Об этом во вторник, 11 марта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Как рассказал городской голова, пожар возник на третьем этаже четырехэтажного здания корпуса. На место пожара выехали сотрудники ГСЧС.

Позже мэр сообщил, что спасателям удалось локализовать возгорание на площади 10 м.кв.

"Спасательные подразделения продолжают работать над ликвидацией возгорания в помещении корпуса университета имени Карпенко-Карого", — добавил Кличко.

В 10:31 в ГУ ГСЧС в Киевской области сообщили, что ликвидировали пожар в Шевченковском районе. Как уточнили спасатели, возгорание возникло на втором этаже. По предварительным данным, в ходе происшествия никто не пострадал

Напомним, 6 апреля сообщалось о масштабном пожаре в оккупированном Крыму. В селе Перово Симферопольского района загорелось строение на территории птицефабрики "Южная".

Днем ранее, 5 апреля, в центре Москвы горело здание Министерства обороны России. По данным экстренных служб РФ, огонь охватил 60 кв. метров. Позже выяснилось, что пожар в одном из кабинетов спровоцировал электрочайник.