В Крыму масштабный пожар: СМИ пишут о возгорании на "птицефабрике" (видео)

На кадрах пожара очевидица спрашивает, не запустили ли что-то. В МЧС РФ сообщили, что огонь охватил 400 кв. метров, однако причину не назвали.

Related video

6 апреля в селе Перово Симферопольского района загорелось строение на территории птицефабрики "Южная". Местные вызвали пожарных. Об этом сообщили в "РИА Новости".

В МЧС РФ журналистам рассказали, что огонь охватил 400 кв. метров. Пожар через полтора часа после сообщения о вспышке ликвидировали, в результате этого никто не пострадал.

В местных телеграмм-канал опубликовали видео пожара, на которых видны огонь и дым.

"Чисто горит! Ничего себе! Ну, это не запустили?", — говорит на кадрах очевидица пожара.

Напомним, 5 апреля в центре Москвы горело здание Министерства обороны России. По данным экстренных служб РФ, огонь охватил 60 кв. метров.

Позже выяснилось, что пожар в одном из кабинетов спровоцировал чайник.

6 апреля спикер президента Украины Сергей Никифоров назвал условие для переговоров с Россией по Крыму. По его словам, говорить с врагом, которого надо "выбивать силой", не о чем. Россияне, по мнению Никифорова, должны быть изолированы.

Ранее, 5 апреля, в ГУР МО призвали жителей Крыма сотрудничать с украинскими защитниками. Разведчики опубликовали инструкцию, с какой информацией и куда следует обращаться местным полуострова. В управлении заверили, что поддержка защитников приближает победу Украины.