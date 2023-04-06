У Криму масштабна пожежа: ЗМІ пишуть про займання на "птахофабриці" (відео)

На кадрах пожежі очевидиця питає, чи не "запустили" щось. У МНС РФ повідомили, що вогонь охопив 400 кв. метрів, однак причину не назвали.

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6 квітня у селі Перове Сімферопольського району загорілася будова на території птахофабрики "Південна". Місцеві викликали пожежників. Про це повідомили у "РИА Новости".

У МНС РФ журналістам розповіли, що вогонь охопив 400 кв. метрів. Пожежу через півтори години після повідомлення про спалах ліквідували, внаслідок неї ніхто не постраждав.

У місцевих телеграм-канал опублікували відео пожежі, на яких видно вогонь та дим.

"Чисто горить! Нічого собі! Ну це не запустили?", — каже на кадрах очевидець пожежі.

Нагадаємо, 5 квітня у центрі Москви горіла будівля Міністерства оборони Росії. За даними екстрених служб РФ, вогонь охопив 60 кв. метрів.

Пізніше з'ясувалося, що пожежу в одному з кабінетів спричинив чайник.

6 квітня речник президента України Сергій Никифоров назвав умову для переговорів з Росією щодо Криму. За його словами, говорити з ворогом, якого треба "вибивати силою", нема про що. Росіяни, на думку Никифорова, мають бути ізольовані.

Раніше, 5 квітня, у ГУР МО закликали мешканців Криму співпрацювати з українськими захисниками. Розвідники опублікували інструкцію, з якою інформацією та куди варто звертатись місцевим півострова. В управлінні завірили, що підтримка оборонців наближає перемогу України.