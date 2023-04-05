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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У ГУР закликали кримчан допомогти наблизити перемогу України: як це зробити (інструкція)

ГУР МО, Крим, Кримський півострів, Сили оборони, жителі Криму, півострів Крим
Фото: ТАСС | Жителів Криму закликали допомогти Силам оборони України наблизити перемогу

За словами представників розвідки, є кілька платформ, за допомогою яких можна поділитись важливою для української сторони інформацією.

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У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України закликали мешканців Кримського півострова розпочати співпрацю із Силами оборони. Про це йдеться у пресрелізі відомства у середу, 5 квітня.

Представники розвідки подякували тим громадянам, які вже надали якісну допомогу у майбутній поразці російських окупантів і сприяли поверненню Кримського півострова під контроль України.

"Рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства та Сил оборони України у питанні повернення всіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель, а також ваша підтримка наближають нашу перемогу", — йдеться у повідомленні.

Яка інформація стане в пригоді ГУР?

Українців у Криму закликали далі допомагати бійцям ЗСУ. Зокрема потрiбна така інформація:

  • пункти дислокації та адреси проживання особового складу окупантів;
  • локації складів зберігання снарядів і паливно-мастильних матеріалів;
  • місця розміщення, зберігання та ремонту техніки ЗС РФ;
  • місць розміщення засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби (серед характерних ознак: наявність антени та локаторів);
  • адреси штабів та пунктів управління військами РФ;
  • місця зберігання ППО.

Як поділитись інформацією: інструкція від ГУР

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  • +380969455341;
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  • WhatsApp.

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  • Бот: @krymbavovna_bot.

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Нагадаємо, 5 квітня військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко у коментарі Фокусу розповів, що контрнаступна операція у Криму можлива після ізоляції півострова. Нині на окупованому півострові немає цілей, які були б недосяжні для Сил оборони України.