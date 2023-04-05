В ГУР призвали крымчан помочь приблизить победу Украины: как это сделать (инструкция)
По словам представителей разведки, есть несколько платформ, при помощи которых можно поделиться важной для украинской стороны информацией.
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины призвали жителей Крымского полуострова начать сотрудничество с Силами обороны. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства в среду, 5 апреля.
Представители разведки поблагодарили тех граждан, которые уже оказали качественную помощь в будущем поражении российских оккупантов и поспособствовали возвращению Крымского полуострова под контроль Украины.
"Решительность военно-политического руководства Украины, украинского общества и Сил обороны Украины в вопросе возвращения всех временно оккупированных российскими захватчиками украинских земель, а также ваша поддержка приближают нашу победу!", — говорится в сообщении.
Какая информация пригодится ГУР?
Украинцев в Крыму призвали дальше помогать бойцам ВСУ. В частности пригодится следующая информация:
- пункты дислокации и адреса проживания личного состава оккупантов;
- локации складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
- места размещения, хранения и ремонта техники ВС РФ;
- мест размещения средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы (среди характерных признаков: наличие антенны и локаторов);
- адрес штабов и пунктов управления войсками РФ;
- места хранения средств ПВО.
Как поделиться информацией: инструкция от ГУР
Телефон и мессенджеры:
- +380969455341;
- Signal;
- WhatsApp.
Telegram:
- Чат: https://t.me/krymbavovna_chat;
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Напомним, 5 апреля военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко в комментарии Фокусу рассказал, что контрнаступательная операция в Крыму возможна после изоляции полуострова. В настоящее время на оккупированном полуострове нет целей, которые были бы недосягаемы для Сил обороны Украины.