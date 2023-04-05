Контрнаступальна операція в Криму можлива після ізоляції півострова, — експерт

На думку експертів, нині на окупованому півострові немає цілей, які були б недосяжними для Сил оборони України.

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Контрнаступальні дії Збройних сил України щодо звільнення окупованого півострова Крим можливі саме тоді, коли армія буде знаходитися безпосередньо біля адміністративної межі Крим. Про це у коментарі для матеріалу Фокуса "Під прицілом. Які цілі Україна буде вражати напередодні деокупації Криму" сказав військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко.

"Тоді буде, можливо, реалізований сценарій, схожий на суміш двох операцій — звільнення острова Зміїний та правобережної Херсонщини. Але сухопутної операції не буде допоки на території Криму повністю не знищать лінію оборони та не придушать можливість вести обороні дії. А для цього в першу чергу необхідно ізолювати Крим від материкової частини РФ, достатньо серйозно пошкодивши "Кримський міст", аби по ньому неможливо було здійснювати забезпечення Криму та контроль Азовського моря", — додає експерт.

Загалом же, опитані Фокусом експерти говорять, що попередні атаки на Крим, зокрема "Кримський міст" та Новофедорівку, свідчать про те, що місць, які можуть бути наддалекими для ураження українськими силами на півострові, нині не існує. Питання лише в слушному часі для таких операцій.

Аналітики додають, що попри наявне угруповання російських військ у Криму, досить велике, воно недостатнє для оборони півострова у разі наступальної операції Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа сказав, що "операції у Криму вже тривають".

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