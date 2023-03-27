"Операції вже тривають": Неїжпапа про звільнення Криму

Журналісти зазначають, що для українського флоту найголовнішим викликом є позбавлення можливості використання півострова російським військам для власних цілей.

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В тимчасово окупованому Криму є багато людей, які чекають на повернення української влади. Про це заявив командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтервʼю для The Times.

Українським військово-морським силам необхідно діяти асиметрично в боротьбі з більшим і потужнішим флотом РФ, зауважив Неїжпапа. Після знищення флагмана Чорноморського флоту окупантів ракетного крейсера "Москва" і звільнення острова Зміїний ЗСУ необхідно деокупувати Кінбурнську косу. Російські війська розмістили там артилерійські підрозділи, щоб постійно обстрілювати берег в районі Очакова та острова Первомайський.

За словами Неїжпапи, ЗС РФ розмістили засоби протиповітряної оборони на косі, тому нині лінія зіткнення — це вʼїзд до Дніпровсько-Бузького каналу. Звільнення Кінбурнської коси дозволить використовувати порти Миколаєва та Очакова в зерновій угоді.

Головним завданням для командувача ВМС ЗС України у виданні називають позбавлення можливості використовувати Крим російськими військами.

"У Криму багато людей, які чекають, коли ми повернемося. Головне, що ці операції вже тривають", — підкреслив віцеадмірал.

Нагадаємо, 25 березня в російських ЗМІ писали, що окупанти планують посилити охорону Кримського мосту через посилення заходів безпеки. Мінтранспорт РФ очікує приблизно 3 млн туристів на анексований півострів.

24 березня в мережі зʼявилось ще одне відео атаки надводного безпілотника по Севастопольській бухті в тимчасово окупованому Криму.