Атака Севастопольської бухти в Криму безпілотниками: у мережі опублікували нове відео

Окупаційна влада Севастополя заявила про атаку Севастопольської бухти надводними дронами.

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У ніч проти 22 березня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали кілька вибухів та стрілянина. Згодом з'явилася інформація про те, що Севастопольську бухту атакували морськими дронами. Чергове відео опублікували в мережі.

На кадрах видно як один із дронів, ймовірно, врізається у це бонове загородження та вибухає. Решті дронів вдалося "обійти" загорожу" і увійти в бухту.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що окупанти намагалися збити дрони зі стрілецької зброї.

"Знищено три об'єкти. Вони намагалися проникнути в бухту, наші моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Також відпрацювало ППО з повітряної мети. Військові кораблі не постраждали", — написав Развожаєв.

Зазначається, що в результаті вибухів повилітали шибки в кількох багатоповерхівках.

Увечері, 22 березня, нардеп від "Слуги народу" Юрій Мисягін опублікував відео із вибухом у Севастополі. У підписі до публікації політик зазначив, що вночі у бухті окупованого Севастополя "нічого не відбувалося".

Потужний вибух, повідомили 23 березня в соцмережах, пролунав в окупованому Мелітополі на Запоріжжі. "Полювали" на "заступника начальника відділу дільничних уповноважених поліції".