Атака Севастопольской бухты в Крыму беспилотниками: в сети опубликовано новое видео
Оккупационные власти Севастополя заявили об атаке Севастопольской бухты надводными дронами.
В ночь на 22 марта во временно оккупированном Севастополе раздались несколько взрывов и стрельба. Впоследствии появилась информация о том, что Севастопольскую бухту атаковали морскими дронами. Очередное видео было опубликовано в сети.
На кадрах виден как один из дронов, вероятно, врезается в это боновое заграждение и взрывается. Остальным дронам удалось обойти "забор" и войти в бухту.
"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что оккупанты пытались сбить дроны из стрелкового оружия.
"Уничтожены три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали", — написал Развожаев.
Отмечается, что в результате взрывов вылетели стекла в нескольких многоэтажках.
Вечером 22 марта нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин опубликовал видео со взрывом в Севастополе. В подписи к публикации политик отметил, что ночью в бухте оккупированного Севастополя "ничего не происходило".
Мощный взрыв, сообщили 23 марта в соцсетях, раздался в оккупированном Мелитополе в Запорожье. "Охотились" на "заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции".