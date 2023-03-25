"Через туристів": окупанти хочуть посилити охорону Кримського мосту

За даними Мінтранспорту РФ, влітку анексований півострів нібито планують відвідати близько 3 млн громадян, у зв'язку з чим запроваджуватимуться посилені заходи безпеки.

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Охорону Кримського мосту в літній період планують посилити. Про це повідомляють росЗМІ.

Міністр транспорту РФ Віталій Савельєв напередодні доповів російському президенту, що охорону мосту на Керченській протоці посилять перед літнім сезоном.

За словами чиновника, ситуація на Кримському мосту "нормалізувалася". Наразі всі транспортні засоби, які заїжджають на міст, ретельно оглядаються. Окрім цього, стало відомо, що в робочому стані вісім поромів, двоє з яких перевозять небезпечний вантаж.

Офіційною причиною посилення охорони на Кримському мосту є "збільшення потоку туристів". За словами Савельєва, їх у Криму очікують близько трьох мільйонів влітку 2023.

Втім, судячи з усього, російські військові та політики намагаються запобігти новим диверсіям на Керченському мосту. Адже 8 жовтня 2022 внаслідок вибуху в одній з вантажівок міст зазнав серйозних пошкоджень. Після цього всі транспортні засоби перевірялися на спеціальному рентгені, що ускладнювало та уповільнювало рух мостом.

Кримський міст у жовтні 2022 Фото: скриншот

Нагадаємо, ЗСУ збираються зруйнувати російську оборону, починаючи з Керченського мосту.

Також Фокус писав про візит Володимира Путіна до Криму на честь роковин окупації півострова.