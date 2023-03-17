"Почнемо з Кримського мосту": ЗСУ збираються зруйнувати російську оборону, — експерт

Українська армія, вважає Андрій Піонтковський, зможе завдавати ударів по військових об'єктах окупантів на території Криму. Але для цього потрібні далекобійні ракети ATACMS.

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Підрозділи ЗСУ збираються зруйнувати оборону російських загарбників, вийти до узбережжя Азовського моря та взяти кримське угруповання та з'єднання ЗС РФ на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей у котел. Таку думку висловив політолог та публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, центральна частина цього плану полягає у знищенні кримського угруповання супротивника за допомогою ударів системами HIMARS, однак у такому разі Силам оборони необхідні далекобійні тактичні ракети MGM-140 ATACMS.

Піонтковський сказав, що у січні-лютому в штаб-квартирі американської армії у німецькому Вісбадені проходили "штабні ігри" командного керівництва Пентагону та українського Міністерства оборони, під час яких було розроблено спільну операцію.

"Детально це коментував генерал Бен Годжес картами, які показували суть цього плану. Його сформулював ще генерал Залужний у своєму знаменитому інтерв'ю The Economist. Він сказав: "Я стою за 84 км від Мелітополя, і я готовий пройти цей шлях", — пояснив експерт.

Піонтковський вважає, що постачання далекобійних і високоточних боєприпасів GLSDB з радіусом ураження до 160 км розширили діапазон ударної дії HIMARS практично вдвічі, що стало великим прогресом для української армії. За словами експерта, Годжес показав, що українські військові можуть дістати до половини території Криму, але для того, щоб дістати до об'єктів росіян у районі Севастополя, необхідні ATACMS.

Піонтковський відзначив позитивні зрушення в Конгресі США, де проукраїнські республіканці почали чинити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена щодо надання винищувачів F-16 і ракет ATACMS.

"Вони критикують Байдена за недостатню підтримку України. Навіть внесли резолюцію до Конгресу, яка законодавчо зобов'язує американську адміністрацію передати Україні як далекобійні ракети ATACMS, так і винищувачі F-16. Це дуже позитивний розвиток", — сказав експерт, висловивши водночас надію, що рішення про постачання такої зброї все ж таки буде ухвалено.

Нагадаємо, голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США республіканець Майкл Маккол наприкінці лютого закликав прискорити постачання Україні ракет ATACMS та розпочати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

Про важливість постачання Україні ракет ATACMS заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, надання далекобійного озброєння дасть можливість Силам оборони завдавати ударів по військових об'єктах російських окупантів, які розташовані в Криму.