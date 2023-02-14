Ракети ATACMS допоможуть захистити Херсон і Запоріжжя від обстрілів, — експерт

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що росіяни зробили з Криму суцільний військовий об'єкт. Без допомоги Заходу логістику окупантів порушити буде складно.

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Україні необхідно отримати ракети великої дальності ATACMS для того, щоб завдавати ударів по військових базах росіян на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Свою думку щодо цього в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"ATACMS нам необхідні для завдання ударів по військових об'єктах і об'єктах військової інфраструктури російських військ, які розташовані в окупованому Криму, тому що туди Росія завезла досить велику кількість озброєнь різних типів", — зазначив Олександр Мусієнко.

Після окупації у 2014 році російське керівництво перетворило півострів Крим на потужний військовий об'єкт. Там обладнали бази, а також збирають величезну кількість боєприпасів і техніки. Звідти це все відправляють уже на інші окуповані території України — Мелітополь, Маріуполь тощо.

"І там же розташовані, наприклад, склади з ракетами С-300, якими обстрілюють Запоріжжя. Там розташованы склади з артилерійськими боєприпасами, які обстрілюють Херсон і мирні українські міста. Це все необхідно знищувати, щоб Росія не мала можливостей тероризувати, обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирні українські міста", — сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Ракети ATACMS допоможуть зруйнувати логістику російських окупантів, і це вкотре прискорить контрнаступ української сторони.

14 лютого портал Politico писав, що США не зможуть передати Україні далекобійні ракети ATACMS і причиною вони назвали дефіцит снарядів. Водночас Україна розглядає обхідні шляхи для отримання ракет ATACMS, зокрема купівлю їх у країн-союзників.

31 січня ексглава Пентагону Марк Експер закликав передати Україні винищувачі й ATACMS. Він спрогнозував, що ЗС РФ розпочнуть новий наступ у березні, через що союзники ризикують не встигнути забезпечити українську армію необхідною зброєю.