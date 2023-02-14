Ракеты ATACMS помогут защитить Херсон и Запорожье от обстрелов, — эксперт

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко поведал, что россияне сделали из Крыма сплошной военный объект. Без помощи Запада логистику оккупантов нарушить будет сложно.

Related video

Украине необходимо получить ракеты большой дальности ATACMS для того, чтобы наносить удары по военным базам россиян на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Свое мнение на этот счет в эфире телеканала FREEДОМ высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"ATACMS нам необходимы для нанесения ударов по военным объектам и объектам военной инфраструктуры российских войск, которые находятся в оккупированном Крыму, потому что туда Россия завезла достаточно большое количество вооружений различных типов", — отметил Александр Мусиенко.

После оккупации в 2014 году российское руководство превратило полуостров Крым в мощный военный объект. Там оборудовали базы, а также собирается огромное количество боеприпасов и техники. Оттуда это все отправляют уже на другие оккупированные территории Украины — Мелитополь, Мариуполь, и так далее.

"И там же находятся, например, склады с ракетами С-300, которыми обстреливают Запорожье. Там находятся склады с артиллерийским и боеприпасами, которые обстреливают Херсон и мирные украинские города. Это все необходимо уничтожать, чтобы у России не было возможностей терроризировать, обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирные украинские города", — сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Ракеты ATACMS помогут разрушить логистику российских оккупантов, и это в разы ускорит контрнаступление украинской стороны.

14 февраля портал Politico писал, что США не смогут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, и причиной они назвали дефицит снарядов. В то же время Украина рассматривает обходные пути для получения ракет ATACMS, в частности — покупку их у стран-союзников.

31 января экс-глава Пентагона Марк Экспер призвал передать Украине истребители и ATACMS. Он спрогнозировал, что ВС РФ начнут новое наступление в марте, из-за чего союзники рискуют не успеть снабдить украинскую армию необходимым оружием.