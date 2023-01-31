"Мы должны": экс-глава Пентагона призвал передать Украине истребители и ATACMS

Марк Экспер спрогнозировал, что ВС РФ начнут новое наступление в марте, из-за чего союзники рискуют не успеть снабдить украинскую армию необходимым оружием.

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Страны Запада должны как можно быстрее предоставить Украине истребители и ракеты дальнего радиуса применения ATACMS, чтобы Вооруженные силы успели подготовиться к новому наступлению ВС РФ. Об этом заявил бывший министр обороны США Марк Эспер во время презентации своих мемуаров.

По его словам, Запад слишком медленно обеспечивает Украину современным вооружением.

Эспер считает, что для успешного контрнаступления союзники должны были отправить танки еще прошлой осенью. В условиях угрозы нового наступления ВС РФ, как предупреждает экс-глава Пентагона, Западу необходимо как можно быстрее передать Украине истребители и ракеты ATACMS.

"Если они (ВСУ — ред.) собираются вступать в общевойсковой бой, нужно иметь не только огонь прямой наводкой, но и огонь с воздуха. Мы должны отправить им ATACMS, потому что так украинцы могли бы добраться вглубь восточной Украины, вглубь Крыма, чтобы уничтожить пусковые площадки "шахедов", вывести из строя пусковые площадки запуска ракет, разбить склады материально-технического обеспечения, казармы, что угодно. Надо иметь точное оружие на большие расстояния", — продолжил Эспер, призывая союзников усилить военную помощь Украине.

Экс-глава Пентагона спрогнозировал, что ВС РФ начнут новое наступление уже в марте, к которому Украина и страны Запада могут не успеть подготовиться. Эспер также скептически отнесся к возможности проведения мирных переговоров с Россией. Диалог со страной-агрессором необходимо возобновлять после окончания войны, чтобы обсуждать с Кремлем репарации.

Днем ранее, 30 января, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова передать Украине многоцелевые истребители F-16 при условии, если оказание военной помощи будет происходить в координации с НАТО.

Также сообщалось, что 26 января в Белом доме прокомментировали возможную передачу Украине истребителей F-16. Заместитель советника администрации президента по нацбезопасности Джон Файнер подчеркнул, что США готовы "очень осторожно" обсуждать вопрос предоставления такого рода военной помощи.