"Ми повинні": ексглава Пентагону закликав передати Україні винищувачі та ATACMS

Марк Експер спрогнозував, що ЗС РФ розпочнуть новий наступ у березні, через що союзники ризикують не встигнути забезпечити українську армію необхідною зброєю.

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Країни Заходу мають якнайшвидше надати Україні винищувачі та ракети далекого радіусу застосування ATACMS, щоб Збройні сили встигли підготуватися до нового наступу ЗС РФ. На цьому наголосив колишній міністр оборони США Марк Еспер під час презентації своїх мемуарів.

За його словами, Захід надто повільно забезпечує Україну сучасним озброєнням.

Еспер вважає, що для успішного контрнаступу союзники мали відправити танки ще восени. В умовах загрози нового наступу ЗС РФ, як попереджає ексглава Пентагону, Заходу необхідно якнайшвидше передати Україні винищувачі та ракети ATACMS.

"Якщо вони (ЗСУ — ред.) збираються вступати у загальновійськовий бій, потрібно мати не лише вогонь прямим наведенням, а й вогонь з повітря. Ми повинні відправити їм ATACMS, бо так українці могли б дістатися вглиб східної України, вглиб Криму, щоб знищити пускові майданчики "шахедів", вивести з ладу пускові майданчики запуску ракет, розбити склади матеріально-технічного забезпечення, казарми, що завгодно. Треба мати точну зброю на великі відстані", — продовжив Еспер, закликаючи союзників посилити військову допомогу Україні.

Ексглава Пентагону спрогнозував, що ЗС РФ розпочнуть новий наступ уже у березні, до якого Україна та країни Заходу можуть не встигнути підготуватися. Еспер також скептично поставився до можливості проведення мирних переговорів із Росією. Діалог із країною-агресором необхідно відновлювати після закінчення війни, щоб обговорювати з Кремлем репарації.

Напередодні, 30 січня, польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова передати Україні багатоцільові винищувачі F-16 за умови, якщо надання військової допомоги відбуватиметься в координації з НАТО.

Також повідомлялося, що 26 січня у Білому домі прокоментували можливу передачу Україні винищувачів F-16. Заступник радника адміністрації президента з нацбезпеки Джон Файнер підкреслив, що США готові "дуже обережно" обговорювати питання надання такої військової допомоги.