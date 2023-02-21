Я бачу імпульс щодо передавання артилерії та літаків Україні, — республіканець Маккол

Представник республіканців заявив, що необхідно вже розпочинати навчання українських пілотів польотам на F-16, щоб на момент передавання вони були готові до керування машинами.

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Голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкл Маккол, який є членом Республіканської партії, закликав прискорити постачання Україні ракет ATACMS далекого радіусу дії, а також розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це він заявив під час брифінгу в Києві після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Reuters.

Маккол зазначив, що критично ставиться до заяв, що передавання того чи іншого озброєння для захисту України матиме провокаційний характер.

"Я був критичний через повільні поставки зброї адміністрацією, кажучи, що це занадто провокаційно передавати певні види зброї. Але, як бачимо, вже рік триває військовий конфлікт. Я буду потужним голосом просування теми передавання далекобійної зброї ATACMS і літаків F-16", — сказав він.

Крім того, республіканець заявив, що на Мюнхенській безпековій конференції він побачив двопартійну підтримку цього питання.

"Я бачу наростаючий імпульс з приводу передавання артилерії та літаків", — сказав Маккол і додав, що в будь-якому випадку необхідно розпочинати навчання українських пілотів прямо зараз, щоб вони були готові.

Нагадаємо, 18 лютого видання Politico повідомляло, що п'ять членів Палати представників Сполучених Штатів Америки чинять прямий тиск на президента США Джо Байдена, щоб він надав Україні винищувачі F-16.

Крім того, президент Польщі Анджей Дуда раніше заявляв, що в Польщі розглянуть питання передавання Україні винищувачів МіГ-29, які перебувають на озброєнні польської армії, і готові приєднатися до коаліції з надання Україні літаків F-16.