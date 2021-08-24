Нова техніка, собаки і курсантки без підборів: як пройшов парад на День Незалежності 2021

У 2021 році Україна провела найбільший парад в честь Дня Незалежності за всю свою історію, витративши 195 млн гривень. Країна показала своїх захисників, новітню бойову техніку, а також нагадала про минуле.

24 серпня в Києві завершився святковий парад на честь 30-річчя Незалежності України. Фокус зібрав найцікавішу і важливу інформацію про ювілейний захід.

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Мова Володимира Зеленського

Під час парад президент України Володимир Зеленський виступив з урочистою промовою на Майдані Незалежності. Він нагадав, що хоча суверенній Україні виповнилося лише 30 років, вона вже має тисячолітню історію. Так багато пам'ятників архітектури, що збереглися до наших днів, були побудовані ще багато століть тому. До того ж, перша гривня з'явилася більше тисячі років тому — за часів князя Володимира.

На цій хвилі Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нового свята — Дня української державності, який відзначатимуть у День хрещення Київської Русі (28 липня). Він додав, що уряд повертає в країну останки відомих українців та українок, які були поховані за кордоном, а також культурні цінності.

Зеленський назвав росіян народом України нарівні з кримськими татарами, караїмами, кримчаками та білорусами. "Всі ми громадяни України", — підкреслив президент. Він також зазначив, що всі 25 регіонів повинні співпрацювати для розвитку країни.

Під час промови Володимир Зеленський тонко висміяв колишніх президентів Віктора Януковича і Петра Порошенка, не згадавши їх серед своїх попередників. На думку гаранта, спортсмен Сергій Бубка і актор Леонід Биков є найбільш видатними уродженцями Донецької області, ніж Янукович.

Парад на честь Дня Незалежності відвідали три екс-президента України, яких розмістили на почесних місцях в першому ряду в порядку їх правління. Першим сидів Леонід Кучма (1994 — 2005 рр), посередині — Віктор Ющенко (2005 — 2010 рр), правіше — Петро Порошенко (2014 — 2019 рр). Перший президент, Леонід Кравчук, вперше за 30 років пропустив святкування Дня Незалежності за станом здоров'я — недавно йому зробили операцію на серці. Віктор Янукович, четвертий глава держави, заочно засуджений, а також є фігурантом розслідування про розстріли на Майдані.

[ + – ] Колишні президенти на параді у 2021 році Фото: Скриншот

Нагородження героїв, артистів і спортсменів

На честь Дня Незалежності Володимир Зеленський традиційно вручив державні нагороди. Так за допомогу в розвитку України ордени Ярослава Мудрого п'ятого ступеня отримали актор Вахтанг Кікабідзе і екс-тренер футбольної збірної Андрій Шевченко, завдяки якому українці вперше пробилися в 1/4 чемпіонату Європи. Крім того, п'ятьом українцям присвоїли звання "Героїв України".

Зеленський також вручив знаменитим українцям свідоцтва про присвоєння звань народного і заслуженого артистів України. Зокрема, з сьогоднішнього дня заслуженими стали актор театру і кіно Андрій Ісаєнко, а також співак і композитор Дмитро Монатік.

Марш захисників України

Урочиста частина розпочалася з підняття державного прапора і виконання гімну. Після промови президента і церемонії нагородження, Володимир Зеленський закликав усіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять українців, які загинули в боротьбі за незалежність Батьківщини.

Потім почався Марш захисників України, в ході якого по центру Києва промарширували понад 5 тисяч представників різних родів військ: Повітряних сил, ВМС, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіціі, ГСЧС. Вперше в історії країни в ньому взяли участь службові собаки з різних кінологічних підрозділів, які несуть службу разом з військовими і беруть участь в міжнародних миротворчих місіях. Крім військовослужбовців, в параді вперше взяли участь співробітники патрульної поліції, при цьому половину розрахунку склали жінки. Прекрасну половину людства представило також зведений підрозділ курсанток військового інституту Університету імені Шевченка, які промарширували без каблуків.

Від МВС в параді взяли участь: Національна академія внутрішніх справ, національна поліція України, Почесна варта Національної гвардії України, Національна академія НГУ, Національна академія Державної прикордонної служби України, Національний університет цивільного захисту України, Зведений військовий оркестр НГУ і два кінологічні підрозділи НГУ і ДПАУ .

Від країн-партнерів в Марші взяли участь військовослужбовці:

броньованої кавалерійський розвідувального полку першої бронетанкової піхотної бригади ЗС Великобританії;

другої піхотної бригади західного командування Сил оборони Грузії;

другого батальйону Королівської гвардії Данії;

парадний розрахунок гвардійського батальйону Естонії;

військової тренувальної місії ВС Канади в Україні (операція Unifier);

батальйону штабу Латвійських національних збройних сил;

роти почесної варти Збройних сил Литви,

роти почесної варти армії Молдови;

парадний розрахунок ВС Словаччини;

гвардійський полк Фінляндії;

батальйону почесної варти Чехії;

підрозділ з США;

гвардійський полк зі Швеції;

прапороносна група спільної полько-литовської бригади.

Ще одна новинка для України — зведений міжнародний оркестр, який виконав фінал дев'ятої симфонії Людвіга Бетховена, як музичний символ об'єднання.

Парад військової техніки

Парад техніки початку колона багатоцільових бронетранспортерів 4х4 Oncilla, які є польським варіантом українських багатоцільових бронетранспортерів "Дозор-Б". Вслез Хрещатиком прокотилися вже випробувані військові автомобілі "Козак-кабріолет", а також броньовики "Новатор", "Козак-2", командно-штабні машини К-1450-02, повнопривідний восьміколесний бронетранспортер БТР-4Е, бронемашини "Варта"

У частину свята військові також показали протитанкові комплекси "Стугна-П", реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", 152-мм гармати "Гіацинт" і "Мста-Б", 120-мм самохідні міномети Барс-ММЛ, "Смерч ", зенітно-ракетні комплекси "Бук", "Тор", С-300ПС. На гусениці важкої техніки наділи гумові накладки, щоб не зіпсувати дорогу. Несподіванкою для глядачів стали словацькі квадроцикли, на яких прикордонники зараз ведуть патрулювання.

З новенького українські військові вивели ракетний комплекс 360МЦ "Нептун", реактивну систему залпового вогню "Вільха", турецькі безпілотники Bayraktar TB2, нові танки "Оплот" і БМ "Оплот", а також сім танків модифікації Т-64БМ2. США викотили на парад американські бронеавтомобілі HMMWV і спецавтомобілями на базі Toyota Land Cruiser.

[ + – ] Літак "Мрія" під час параду Фото: Офис президента

Повітряну частину відкрили вертольоти Мі-8 Сухопутних військ ЗСУ з Херсона. За ними над Києвом пролетіли літаки вертольоти Мі-14, Н-145 і EC-225LP, а також безліч літаків:

Ан-225 Мрія — найбільший і вантажопідйомний літак за всю історію світової авіації;

Ан-70 — військово-транспортний літак нового покоління;

Ан-26,

Ан-26 "ВІТА";

Ан-32;

Ан-72;

Су-24;

Су-25;

Cу-27;

МіГ-29;

Іл-76;

Diamond DA-42.

Літаки відтворили в небі український прапор за допомогою спеціального кольорового диму. Великобританія випустила літаки Boeing KC-135 Stratotanker і Boeing P-8 Poseidon, Польща — багатоцільові винищувачі F-16, Словаччина — вертольоти UH60 Black Hawk і транспортні літаки C-27 Spartan. Авіаційні підрозділи міністерства залучили вертольоти Airbus Helicopters Н145, Н225 Super Puma, літаки DА42 — МІ, АН-72 і АН-32П. Військовий парад закінчився прольотом українських винищувачів МіГ-29 у супроводі британських винищувачів четверного покоління Eurofighter Typhoon.

Історичний перформанс "ДНК"

Під час трансляції параду показали театралізовану виставу "День народження країни" (ДНК) з історією України від 964 року до наших днів, відеоролик тривав близько 13 хвилин. У центр сюжету помістили дівчинку, яка обійшла локації на Майдані Незалежності з фігурами відомих українців, які символізують різні епохи. Закадровий голос коментував те, що відбувається під акомпанемент вуличного музиканта Ігоря Янчука.

Спочатку автори показали княгиню Ольгу і Князя Святослава а завершили всі виходом маленької актриси до військових в реальному часі — вона вручила квіти командиру воїнів-ветеранів. Під час представлення президент Володимир Зеленський розчулився і витер сльозу.

Фото: Скриншот

На завершення парад ця ж дівчинка виїхала на величезному квітці з синьо-жовтими пелюстками і заспівала патріот іческого пісню. На цьому парад на честь Дня Незалежності закінчився. Раніше писали, що на святкові заходи в Києві виділили 195 млн гривень.