Майже 200 млн грн: 30-й День незалежності України стане найдорожчим в історії (фото)

Найбільше витратилася Київська область — 168 млн гривень. А в Херсонській області вирішили не робити будь-яких покупок до річниці.

Парад до 30-ї річниці незалежності України обійдеться країні в 195 млн гривень. Про це повідомляє Dozorro.

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Згідно з інформацією моніторингового порталу, через Prozorro вже витратили 115 млн гривень, — це станом на 17 серпня. Найближчим часом будуть підписані контракти на ще як мінімум 80 млн гривень.

Святкування в Києві

Заходи з відзначення охоплять усю країну, їх очікується понад 150. Однак, головні події відбуватимуться в Києві. В українській столиці буде військовий парад (20 млн), концерт на НСК "Олімпійський" (5 млн), безкоштовний концерт "Ковчег "Україна": десять століть української музики" (15 млн), а також виступ італійського оперного співака Андреа Бочеллі (19, 5 млн). Крім цього, буде вручення медалей "Національна легенда України" (6,8 млн) і саміт "Кримської платформи" (16,8 млн). У сумі на це піде 168 млн гривень, частина суми піде на виплату підрядникам, які будуть транслювати події, а також на рекламу, логістику, транспортування та інші витрати.

[ + – ] Закупівлі до 30-річчя незалежності України Фото: dozorro

Святкування Дня незалежності в Україні

Найбільше після Київської області на заходи витратилися в Дніпропетровській області — 6,4 млн гривень, слідом за нею йде Харківська область з витратами в 4,6 млн гривень. Перша п'ятірка за сумою витрат:

Київська область — 168 млн

Дніпропетровська — 6,4 млн

Харківська — 4,6 млн

Одеська — 3,4 млн

Донецька — 3,3 млн

[ + – ] Закупівлі до 30-річчя незалежності України Фото: dozorro

Дніпропетровська область посіла друге місце за витратами на День Незалежності через велику закупівлю на 4,2 млн грн — організацію авіашоу "Вільне небо". 21 серпня на аеродромі в селі Майське в хмарах розгорнуть український прапор, а парашутисти "станцюють" гопак на висоті понад 4 км.

У Харківській області дві найбільші угоди стосуються закупівлі світлового і мультимедійного обладнання — 1,2 млн гривень, та звукового обладнання і конструкцій на 1,3 млн гривень.

Зазначимо, що Херсонська область єдина з усіх областей не проводила закупівель до святкування.

Також до Дня Незалежності запланували ряд відеоконтенту, установку державних прапорів по країні, а також інфраструктурні проекти. Загальна сума всіх проектів перевищує 5,6 млрд гривень.

[ + – ] Інфраструктурні проекти до Дня Незалежності Фото: Скриншот

Нагадаємо, на параді в Києві вперше пройде комплекс "Нептун", а також турецький ударний БПЛА Bayraktar TB2.

Спеціально до параду завод ім. Малишева побудував танк "Оплот". А в Мінфіні розповіли, куди піде 5 млрд гривень на День незалежності.