У Харкові показали "Оплот", зібраний для параду на День незалежності (фото, відео)

Український основний бойовий танк візьме участь у військовому параді вперше за роки незалежності.

На харківському заводі імені Малишева був виготовлений танк "Оплот" для участі в параді до Дня Незалежності, який відбудеться в Києві 24 серпня, повідомляє у четвер, 12 серпня пресслужба підприємства.

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На заводі повідомляють, що "Оплот" буде представлений на військовому параді вперше за роки незалежності України.

Генеральний директор підприємства Василь Крилас каже, що участь нового "Цитаделі" на параді до Дня Незалежності стане великою гордістю для всього колективу заводу імені Малишева.

[ + – ] Танк "Оплот" [ + – ] Танк для параду [ + – ] Український танк

Що відомо про "Оплот"

Згідно з даними з відкритих джерел, Т-84БМ "Оплот" — український основний бойовий танк, розроблений конструкторським бюро ім. Морозова.

Броньована машина має класичне компонування, в танку застосували автомат заряджання, від попередніх моделей "Оплот" відрізняється новою системою управління вогнем, комбінованим панорамним прицілом з незалежними денним і нічним каналами і лазерним далекоміром.

Основне озброєння танка — 125-мм гладкоствольна гармата КБА-З, також машина оснащена спареним з гарматою кулеметом, зенітним кулеметом і комплексом керованого озброєння, що дозволяє вести вогонь з ПТКР "Комбат" з лазерним наведенням на дистанціях до 5 кілометрів.

Нагадаємо, указ про проведення військового параду в Києві на День незалежності підписав президент України Володимир Зеленський у жовтні минулого року.

Хоча ще у 2019 році Зеленський вирішив скасувати військовий парад на День Незалежності, а зекономлені кошти вручити військовослужбовцям у вигляді премій.

[ + – ] Виступ Володимира Зеленського

У травні народний депутат від "Слуги народу" Макс Бужанський стверджував, що на параді, присвяченому 30-річчю незалежності України, крім інших заходів планується проходження римської кінноти.

А 2 серпня 2021 року Володимир Зеленський повідомив, що до 30-річчя Незалежності України в країні пройде більше 150 святкових заходів.