В Харькове показали "Оплот", собранный для парада на День независимости (фото, видео)

Украинский основной боевой танк примет участие в военном параде впервые за годы независимости.

На харьковском заводе имени Малышева был изготовлен танк "Оплот" для участия в параде ко Дню Независимости, который состоится в Киеве 24 августа, сообщает в четверг, 12 августа пресс-служба предприятия.

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На заводе сообщают, что "Оплот" будет представлен на военном параде впервые за годы независимости Украины.

Генеральный директор предприятия Василий Крылас говорит, что участие нового "Оплота" на параде ко Дню Независимости станет большой гордостью для всего коллектива завода имени Малышева.

[ + – ] Танк "Оплот" [ + – ] Танк для парада [ + – ] Украинский танк

Что известно об "Оплоте"

Согласно данным из открытых источников, Т-84БМ "Оплот" – украинский основной боевой танк, разработанный конструкторским бюро им. Морозова.

Бронированная машина имеет классическую компоновку, в танке применили автомат заряжания, от предыдущих моделей "Оплот" отличается новой системой управления огнем, комбинированным панорамным прицелом с независимыми дневным и ночным каналами и лазерным дальномером.

Основное вооружение танка – 125-мм гладкоствольная пушка КБА-З, также машина оснащена спаренным с пушкой пулеметом, зенитным пулеметом и комплексом управляемого вооружения, позволяющем вести огонь из ПТУР "Комбат" с лазерным наведением на дистанциях до 5 километров.

Напомним, указ о проведении военного парада в Киеве на День независимости подписал президент Украины Владимир Зеленский в октябре прошлого года.

Хотя еще в 2019 году Зеленский решил отменить военный парад на День Независимости, а сэкономленные средства вручить военнослужащим в виде премий.

[ + – ] Выступление Владимира Зеленского

В мае народный депутат от "Слуги народа" Макс Бужанский утверждал, что на параде, посвященном 30-летию независимости Украины, помимо других мероприятий планируется прохождение римской конницы.

А 2 августа 2021 года Владимир Зеленский сообщил, что к 30-летию Независимости Украины в стране пройдет более 150 праздничных мероприятий.