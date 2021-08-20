Почти 200 млн грн: 30-й День независимости Украины станет самым дорогим в истории (фото)
Больше остальных потратилась Киевская область — 168 млн гривен. А в Херсонской области решили не совершать каких-либо покупок к годовщине.
Парад к 30-й годовщине независимости Украины обойдется стране в 195 млн гривен. Об этом сообщает Dozorro.
Согласно информации мониторингового портала, через Prozorro уже потратили 115 млн гривен, — это по состоянию на 17 августа. В ближайшее время будут подписаны контракты на еще как минимум 80 млн гривен.
Празднования в Киеве
Мероприятия по празднованию охватят всю страну, их ожидается более 150. Однако главные события будут происходить в Киеве. В украинской столице будет военный парад (20 млн), концерт на НСК "Олимпийский" (5 млн), бесплатный концерт "Ковчег "Украина": десять столетий украинской музыки" (15 млн), а также выступление итальянского оперного певца Андреа Бочелли (19,5 млн). Кроме этого будет вручение медалей "Национальная легенда Украины" (6,8 млн) и саммит "Крымской платформы" (16,8 млн). В сумме на это пойдет 168 млн гривен, часть суммы уйдет на выплату подрядчикам, которые будут транслировать события, а также на рекламу, логистику, транспортировку и другие расходы.
Празднование Дня независимости по Украине
Больше всех после Киевской области на мероприятия потратились в Днепропетровской области — 6,4 млн гривен, вслед за ней идет Харьковская область с расходами в 4,6 млн гривен. Первая пятерка по сумме расходов:
- Киевская область — 168 млн
- Днепропетровская — 6,4 млн
- Харьковская — 4,6 млн
- Одесская — 3,4 млн
- Донецкая — 3,3 млн
Днепропетровская область заняла второе место по затратам на День Независимости из-за крупной закупки на 4,2 млн грн — организацию авиашоу "Свободное небо". 21 августа на аэродроме в селе Майское в облаках развернут украинский флаг, а парашютисты "станцуют" гопак на высоте более 4 км.
В Харьковской области две наибольшие сделки касаются закупки светового и мультимедийного оснащения — 1,2 млн гривен и звукового оборудования и конструкций на 1,3 млн гривен.
Отметим, что Херсонская область единственная из всех областей не проводила закупок к празднованию.
Также ко Дню Независимости запланировали ряд видеоконтента, установку государственных флагов по стране, а также инфраструктурные проекты. Общая сумма всех проектов превышает 5,6 млрд гривен.
Напомним, на параде в Киеве впервые пройдет комплекс "Нептун", а также турецкий ударный БПЛА Bayraktar TB2.
Специально к параду завод им. Малышева построил танк "Оплот". А в Минфине рассказали, куда уйдет 5 млрд гривен на День независимости.