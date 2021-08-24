Зеленський вручив ордени Кікабідзе і Шевченко на параді в День Незалежності (відео)

Гарант відзначив заслуги актора Вахтанга Кікабідзе і Андрія Шевченка в розвитку української держави.

Президент України Володимир Зеленський вручив ордени Вахтанга Кікабідзе і Андрію Шевченку. Нагородження відбулося 24 серпня під час параду на честь Дня Незалежності.

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Їм вручили по ордену князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня — це державна нагорода для українців та іноземних громадян, яка видається за зміцнення міжнародного авторитету України, заслуги в розвитку держави, благодійність та громадську діяльність. Орден п'ятого ступеня виготовлений зі срібла, на лицьовій стороні знаходиться рельєфне зображення Ярослава Мудрого, а на зворотному — гравірування з номером і словами: "Мудрість, честь, слава".

Грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе був присутній на параді, а тому особисто вийшов за нагородою. Він подякував і з посмішкою обійняв Володимира Зеленського, приймаючи орден.

[ + – ] Вахтанг Кікабідзе обійняв Володимира Зеленського на параді Фото: Скриншот

Слідом за ним вийшов Андрій Шевченко, тренер української збірної з футболу з 2016 по 2021 роки. Під його керівництвом українці вперше вийшли в 1/4 чемпіонату Європи з футболу.

"Спасибі за підтримку, за все. Але ми ще побачимося під час поїздки в Америку", — сказав Андрій Шевченко під час енергійного рукостискання.

[ + – ] Андрій Шевченко отримав нагороду від Володимира Зеленського Фото: Скриншот

Крім того, п'ятьом українцям присвоїли звання "Герой України". Володимир Зеленський вручив медалі живим героям або їх сім'ям. Солдат Сергій Білоус, старшина Максим Рідзаніч посмертно удостоїлися звань та орденів "Золота Зірка" за особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету і території України. Полковник Єген Сидоренко особисто прийняв медаль і "Золоту зірку" за ті ж заслуги.

[ + – ] "Герой України" полковник Євген Сидоренко Фото: Скриншот

Крім того, співак Назарій Яремчук отримав "Героя України" і орден Держави за визначні заслуги по "розвитку музичної культури, формування національної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяльність та високу майстерність". Учитель фізики Ілля Гельфгата Маркович за життя став "Героєм України" і отримав той же орден Держави за розвиток освіти, нових методів навчання, багаторічну роботу в якості педагога.

24 серпня в Києві проходить урочистий парад на честь 30-річчя Незалежності України. Фокус розмістив онлайн-трансляцію святкових заходів.

На параді на честь Дня Незалежності Володимир Зеленський також висміяв екс-президента Віктора Януковича. Чинний глава держави виключив свого попередника зі списку видатних українців.

Раніше Володимир Зеленський привітав збірну України з футболу з перемогою над шведами в 1/8 фіналу Євро-2020. Він побажав здоров'я півзахисникові Віктору Бесєдіну, який отримав травму під час матчу.