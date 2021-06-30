Переписали історію. Збірна України вперше зіграє в 1/4 чемпіонату Європи з футболу

Інакше як футбольним дивом наш вихід в 1/4 фіналу Євро-2020 не назвеш. Однак у кожного чуда є передумови. Були вони і в разі збірної України.

Ще тиждень тому національну збірну лаяли на чому світ стоїть: команда Андрія Шевченка програла вирішальний матч у груповому етапі збірної Австрії та поставила під сумнів подальший виступ у турнірі. Найгірше було те, що Австрії наша збірна програла заслужено. Про який плей-оф можна було говорити в той момент? Навіщо? Щоб укотре зганьбитися?

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Але після того, що сталося у вівторок ввечері, інакше як футбольним дивом наш вихід в 1/4 фіналу Євро-2020 не назвеш. Однак у кожного чуда є передумови. Були вони і в разі збірної України.

Повсталі з попелу: матч зі Швецією

За відправну точку тріумфу в матчі зі Швецією став момент, коли збірна України дізналася, що за неї все вирішили Іспанія та Швеція і 1/8 фіналу Євро-2020 — наша нова віха в історії. Ніколи раніше Україна не проходила далі групового етапу, та й спроб у нас було небагато — домашній Євро-2012 і провальний Євро-2016. За сценарієм п'ятирічної давності ми не пішли вже після того, як у першому матчі забили, а в другому — виграли. Ось тільки третій був настільки кислим, що від паралелей з ганебною грою проти Польщі в 2016-му не відкрутитися.

Шанси у збірної України є, оскільки англійці — традиційно не найбільш складний суперник для наших футболістів: яскраві та красиві перемоги над цією збірною були

Й ось 23 червня команда дізнається, що все ж грає в 1/8 фіналу. Тут і відбулося перезавантаження: якщо це подарунок долі, то хіба можна його зіпсувати? Тренерський штаб за такий короткий термін відмінно попрацював із гравцями. На тренуваннях займалися різніми новими вправами, за межами поля намагалися підтримувати хорошу атмосферу та сильний командний дух. До останнього долучився навіть президент України Володимир Зеленський: він і з командою перед матчем проти Швеції поговорив, і флешмоб на підтримку збірної в соціальних мережах запустив.

Навіть від'їзд центрального захисника Дениса Попова, якому так і не вдалося залікувати травму і зіграти на цьому Євро, не вніс смути до лав збірної України. На цьому тлі цікаво спостерігати за тим, як відновлюється одна з головних надій нашої команди — лівий нападник Олександр Зубков. У товариських матчах перед чемпіонатом він виглядав мало не найважливішою людиною в атакувальній лінії, але в першому матчі проти Нідерландів на 10-й хвилині схопився за ногу. На 11-й його замінили на Бруно Марлоса. У якийсь момент подумалося, що Євро-2020 для Зубкова закінчилося, але в нього ще є шанс зіграти — футболіст активно тренується.

[ + – ] Україна вийшла в 1/4 фіналу Євро 2020 Фото: UEFA [ + – ] Україна вийшла в 1/4 фіналу Євро 2020 Фото: Getty Images [ + – ] Україна вийшла в 1/4 фіналу Євро 2020 Фото: Getty Images [ + – ] Україна вийшла в 1/4 фіналу Євро 2020 Фото: УЕФА [ + – ] Україна вийшла в 1/4 фіналу Євро 2020 Фото: УЄФА [ + – ] Україна вийшла в 1/4 фіналу Євро 2020 [ + – ] Україна вийшла в 1/4 фіналу Євро 2020 Фото: УЄФА [ + – ] Україна вийшла в 1/4 фіналу Євро 2020 Фото: UEFA [ + – ] Україна вийшла в 1/4 фіналу Євро 2020 [ + – ] Україна вийшла в 1/4 фіналу Євро 2020 Фото: UEFA

Найважливіше те, що гравці за вісім днів із моменту попереднього матчу встигли відновитися фізично. У грі проти Швеції збірна України виглядала на порядок свіжою, ніж у зустрічі з Австрією. З'явилася командна швидкість, а з нею — і надія на успіх. А ще Андрій Шевченко нарешті згадав, що в нього на лавці запасних більше ніж три гравці. Плюс вперше на полі одночасно з'явилися досвідчені Сидорчук та Степаненко: раніше якщо хтось один із них грав, то другий сидів на лавці запасних. Але матч зі шведами вимагав нестандартних рішень від головного тренера. І вони з'явилися.

Україна на Євро 2020: поки з перемінним успіхом

Нестабільна гра нашою стороною — її візитна картка. Згадати хоча б весняні матчі відбору на ЧС-2022. У суперниках у нас Франція, Фінляндія і Казахстан. Команди абсолютно з різних орбіт. Але фінальний рахунок у всіх трьох випадках ідентичний — 1:1. Україна відмінно зіграла проти Франції, але все зіпсувала в матчах проти Фінляндії та Казахстану.

На Євро-2020 бачимо щось схоже: з Нідерландами Україна намагалася грати в першому таймі, але суперник володів перевагою. Початок другої половини команда Шевченка провалила — так і з'явилася перевага "помаранчевих" із рахунком 2:0. До честі українських футболістів, їм вдалося зібратися і зрівняти рахунок — 2:2. З моральної сторони все виглядало так, ніби Україна повинна дотиснути суперника, але замість цього пропустила і програла — 2:3.

З Північною Македонією збірна України показала прекрасний перший тайм і ледве не впустила перемогу в другому. З Австрією було погано взагалі все. А зі Швецією — майже все добре. Крім зайвої свободи кращого голеадора шведів Еміля Форсберга, якою він скористався, на щастя для нас, тільки один раз.

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Причин такої нестабільності кілька. Перша — команду фізично виснажили, футболісти виявилися не готові грати три матчі за вісім днів. Чому так прорахувалися — питання до тренерського штабу. Добре, що до Швеції встигли відновитися майже всі, крім травмованих, хоча навіть Роман Безус отримав свої три хвилини ігрового часу.

Друга причина в тому, що Андрій Шевченко грав одними й тими ж фігурами. І якщо до стабільного Георгія Бущана на воротах питань немає, то про таких гравців, як Соболь, Кривцов, Тимчик, Судаков, Макаренко і Довбик, ніби забули. Це призвело до того, що основні футболісти видихнули ще на стадії групового етапу. А ось в матчі проти Швеції та основа була свіжою, і глибину складу задіяли — ось вам і рецепт позитивного результату.

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Третя причина — кадрові проблеми. Травма Зубкова змусила Андрія Шевченка пробувати на позиції лівого вінгера різні варіанти: Марлоса, Маліновського, Шапаренка, Циганкова. Тобто тих гравців, на яких тренерський штаб розраховував взагалі на інших позиціях. Звичайно, більш логічною виглядає заміна Зубкова на Циганкова, але віковий і схильний до травм Ярмоленко не може відіграти 90 або 120 хвилин кожні три дні чисто фізично, він потребує заміни, якою Циганков і є.

До речі, третя причина випливає з глобальної проблеми: у Шевченка виявилося мало ресурсів для якісної заявки на Євро-2020. По-хорошому, повинно було бути два рівноцінні склади. За фактом же вийшло півтора, та й в ньому лад рідшає. Наприклад, у матчі з Англією не зіграє Артем Бєсєдін, який отримав страшну травму коліна в грі зі Швецією. Його вже відправили до Києва для поглибленого обстеження.

Андрій Шевченко — диригент нової історії українського футболу

Коли команда програє, відповідальність за результат несе головний тренер. А коли виграє — про диригента футбольного оркестру нерідко забувають. Але не у випадку з Андрієм Шевченком, якому вдалося зібрати розбалансовану команду після складного групового етапу, знайти для них мотивацію, налаштувати на бій зі Швецією і піти з поля "Гемпден Парк" із перемогою в активі. Що він говорив футболістам — невідомо, але немає сумнівів, що його промова перед матчем була не гіршою, ніж яскравий спіч капітана збірної Угорщини Адама Салаї перед матчем із Німеччиною. Або Зінедіна Зідана, який у фіналі Ліги чемпіонів-2017 "Реал" — "Ювентус" із рахунком 1:1 за дві хвилини завів свою команду так, що мадридці забили три голи і виграли титул.

Україна переписала свою футбольну історію і вперше дійшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Наступний наш суперник — збірна Англії.

Про те, що Андрій Шевченко вміє дати імпульс команді, я дізнався два роки тому — після яскравої перемоги над Сербією у Львові (5:0). Тоді мені пощастило поговорити з людиною, яка входить в команду. Вона зізналася, що мотиваційні промови Шевченка — це фішка головного тренера. У найважливіший момент, перед виходом на поле, він може підібрати правильні слова для підопічних. Спочатку деякі гравці лякалися такої експресії, але, як бачимо, це працює — Україна переписала свою футбольну історію і вперше дійшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Що далі? В 1/4 фіналу Україна зіграє з Англією

Наступний наш суперник — збірна Англії. Грати у ворожку не будемо, зазначимо лише, що шанси у збірної України є, оскільки англійці — традиційно найскладніший суперник для наших футболістів: яскраві та красиві перемоги над цією збірною були. На Євро-2020 англійці виглядають дивно. В їхньому активі перемога над Хорватією (1:0), нічия із Шотландією (0:0) і перемога над Чехією (1:0). Ярмарок голів відбувся в матчі 1/8 фіналу проти Німеччини — Англія забила аж .. два м'ячі. Але і їх вистачило, щоб вийти до чвертьфіналу, адже Німеччина свої шанси розтринькала.

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Виділяти найнебезпечнішого гравця збірної Англії — справа неабияка, адже такий прикметник підходить кожному її футболістові, навіть захиснику Гаррі Магвайру, який тільки Німеччині міг забити тричі. Але на цьому чемпіонаті Європи кращий бомбардир команди Саутгейта — поки що Рахім Стерлінг: в його активі три з чотирьох голів команди.

Збірна України вже змусила всю країну, як казав класик, стрибати, сміятися і плакати. Євро 2020 довело, що "фаворит" не завжди дорівнює "переможець". Запитайте у Франції, Португалії або Нідерландів. І хоча cвою сенсацію збірна України ще не створила, оскільки нікого з топзбірних додому не відправила, матч з Англією — прекрасна можливість увійти в тренд.